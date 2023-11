L’EEBE U16, és a Stubai per a esquiar deu dies

El grup U16 del programa EEBE a Innsbruck (FAE)

Stubai ja té neu com per a poder esquiar i així ho vol aprofitar el grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), que ha viatjat a la glacera austríaca per a fer deu dies d’esquí. L’equip va iniciar el viatge la setmana passada i no abans com estava previst en principi, ja que la glacera no permetia esquiar en les millors condicions. El primer dia d’esquí va ser el passat dimarts, i l’últim es preveu pel 10 de novembre, divendres.

“La idea és fer dos blocs de cinc dies, és a dir, cinc dies d’entrenament, un dia de descans, i altres cinc dies d’esquí per a tornar ja a Andorra”, ha explicat el responsable tècnic del grup U16 de l’EEBE, Pol Carreras.





Augmentar la intensitat

El plantejament del cos tècnic que encapçala Pol Carreras i que compta també amb Didac González i Josep Miquel Martin ‘Xita’ és augmentar la intensitat per a posar a punt la canalla de cara a l’inici de temporada, que mica en mica s’hi acosta. “Ens centrarem en gegant i eslàlom i ja començarem a posar marxes. Ja portem una pretemporada més o menys bona i ara hem de començar a buscar traçats exigents i a treballar amb el crono”, ha explicat Carreras des de l’estació austríaca.

L’equip, a Stubai, està format per Isabella Perez, Ainhoa Piccino, Candela Mortés, Carlota Comellas, Anna Ramentol, Zoe Carretero, Eric Mitjana, Jan De Visa, Marc Daban, Bernat Gil, Max Black, Alex Comellas, Eric Guimerà, Max Figueredo, Esteve Tor, Quim Llort i Arau Escabrós.