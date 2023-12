L’Associació de Puntaires de la Seu i les Dones i Confraresses de l’Alt Urgell, reconegudes per la Generalitat

Acte de reconeixement a associacions de dones d’arreu de Catalunya, per part de l’ICD (RàdioSeu)

L’Associació de Puntaires de la Seu d’Urgell i l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell han rebut un reconeixement públic per part de l’Institut Català de les Dones (ICD), juntament amb una trentena més d’entitats femenines d’arreu de Catalunya amb més de 25 anys de trajectòria.

L’acte s’ha celebrat aquesta setmana al Palau de Pedralbes, a Barcelona, i l’han presidit la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge; la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, i la directora de l’ICD, Èlia Soriano.

En la seva intervenció, Tània Verge ha justificat la celebració d’aquest homenatge per a donar rellevància a entitats “dedicades a donar vida al moviment feminista” i que considera com a “fonamentals per a situar a l’agenda pública” les polítiques que promou la seva conselleria. En aquest sentit, considera que aquestes associacions han servit “per a generar espais de suport, recursos i serveis de proximitat per les dones, molt abans que ho fessin les administracions locals o la Generalitat”.

Per això, Verge creu que “els feminismes del nostre país” han d'”agrair i celebrar la determinació anant per endavant perquè les dones tinguin una vida més justa, més escollida, més vivible i lliure”, a més de “l’expertesa” que han aportat des del seu “coneixement profund de les realitats que viuen les dones als pobles més petits o a les ciutats més grans del país”.

De la seva banda, Èlia Soriano ha dit “aquest és un acte de reconeixement per a entitats que fa molts anys que treballen” de manera dura i intensa, malgrat que opina que “molt poques vegades es reconeix la feina que fan les dones”. A l’acte també hi ha participat, entre d’altres, la nova directora territorial del Departament d’Igualtat a l’Alt Pirineu i Aran, Mireia Guivernau.

A més de les dues entitats de dones de l’Alt Urgell, a l’acte també s’ha reconegut aquestes associacions catalanes.