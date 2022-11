L’Associació de Celíacs d’Andorra celebra el seu 20è aniversari

L’Associació de Celíacs d’Andorra porta 20 anys donant suport als celíacs del país, per tal de fer-los més fàcil el camí dins d’aquesta malaltia autoimmune. Ara, l’entitat celebra, doncs, el seu 20è aniversari. L’acte de celebració tindrà lloc aquest dissabte, 26 de novembre, a partir de les 16:30 hores, a la sala d’actes de la Llacuna, a Andorra la Vella.

L’any 2002 va néixer aquesta associació de la mà de pares i mares amb fills amb aquesta afecció. Des de l’inici, l’associació ha estat vinculada amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, per a poder gaudir dels seus avantatges com, per exemple, tenir accés a informació sobre la malaltia, també tenir una guia de suport a l’hora de comprar aliments aptes per a celíacs, així com saber com organitzar la cuina per a poder evitar la contaminació creuada de cara a la persona que pateix la celiaquia, entre altres beneficis.

Com a fites rellevants assolides s’ha de destacar el fet de disposar d’una cuina centralitzada que s’ocupa de preparar els àpats dels nens i nenes celíacs de totes les escoles d’Andorra i, més endavant, l’Associació de Celíacs de Catalunya dona també suport al projecte de restauració amb l’objectiu de tenir més restaurants aptes per a celíacs al país.

L’objectiu de l’Associació, entre d’altres, és impulsar activitats de conscienciació sobre la malaltia celíaca, donar assistència als nous diagnosticats, que tant poden ser menors com adults, i promoure la millora de la qualitat de vida dels diagnosticats que representen l’1,1% de la població adulta i l’1,7% dels infants.

L’acte de celebració està obert a totes les famílies que vulguin conèixer de primera mà els avenços que ha fet l’associació durant aquest temps, siguin socis o no. Després d’un primer repàs sobre aquests avenços, hi haurà berenar per a tots els assistents, jocs per als més menuts, i una xerrada encoratjadora per part del psicòleg, Tomàs Navarro, sobre “Els 10 súperpoders dels celíacs”.

Tancarà l’acte un sorteig de lots de productes sense gluten oferts per varis centres comercials del país i del llibre “Sin gluten y sin riesgos” de les autores Núria Pablos i Elisa Mora. Per a assistir només cal confirmar-ho al telèfon de contacte de l’ACEA, al 334353.

Segons declaracions de la junta de l’Associació, “El que es vol des de l’entitat és apropar-nos a les persones que pateixen aquesta malaltia. Quan algú és diagnosticat de celiaquia se sol trobar desorientat i necessita que algú ràpidament l’informi del que significa ser celíac, quines accions cal fer i, sobretot, calmar a les famílies quan el diagnosticat és un nen o una nena petita.”