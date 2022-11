El Govern aprova l’Estratègia Nacional d’Economia Circular per a assolir els objectius marcats a la llei

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, han presentat aquest dimarts al migdia la nova Estratègia Nacional d’Economia Circular (ENEC). El nou document, que emana de la Llei d’Economia Circular, és precisament el document i el full de ruta que ha impulsat el Ministeri per a assolir els objectius marcats a la llei. El document és públic i s’ha elaborat també tenint en compte la participació dels actors implicats, l’Administració pública i la ciutadania.

“Amb l’ENEC establim l’estratègia i els mecanismes necessaris per a assolir els objectius marcats a la llei, fonamentals per a avançar cap aquest nou model econòmic que advoca per un consum responsable, la reducció de la generació de residus, l’estalvi econòmic i la reducció del malbaratament alimentari”, ha explicat la ministra.

El document té com a horitzó el 2035 i es revisa cada 5 anys per tal d’adaptar-lo en cada moment i es preveu connectar les diferents estratègies que ja disposa Andorra en aquests àmbits per a assolir una visió holística de les accions que en deriven. Finalment, el document també té per objectiu millorar l’economia potenciant l’estalvi i permetre la creació de nous llocs de treball.

La Llei d’Economia Circular estableix cinc grans objectius: l’increment fins al 65% el 2035 del reciclatge; la reducció del 15% el 2035 de la generació de residus urbans; un consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia; la reducció del 50% del malbaratament alimentari i l’increment fins al 25% de les empreses que treballin en esquemes d’economia circular.

Entrant al detall del text aprovat, aquest consta de 6 eixos estratègics i cadascun dels quals es subdivideix amb un total de 21 programes d’acció que contenen accions específiques. Així els 6 grans eixos són: consum sostenible; sistemes de producció; pla nacional de residus; transició social; rol exemplar de l’administració i governança i seguiment.

Així, el document preveu, entre moltes d’altres accions, ampliar l’actual llista de plàstics d’un sol ús prohibits, prohibir de forma definitiva les bosses de plàstic d’un sol ús i establir un pla de reducció dels productes de plàstic d’un sol ús sense alternativa. En matèria de malbarataments alimentari l’estratègia estableix la necessitat d’implementar un pla de prevenció i definir una metodologia de càlcul del que suposa el malbaratament alimentari a Andorra i elaborar un inventari anual.

Pel que fa a l’aigua, el document preveu redactar i aprovar una nova llei de l’aigua per a impulsar els principis de l’economia circular en temes de reaprofitament de les aigües i d’augment de l’ús eficient de l’aigua en tots els sectors i al llarg de tota la xarxa, des de la captació fins al punt final de consum. Pel que fa a la generació de residus l’estratègia es vincula amb els preceptes que recull el Pla Nacional de Residus (PNR).

També es preveu continuar amb la promoció de la producció local ecològica i la venda local i els circuits curts i millorar la comercialització de productes locals i ecològics, de proximitat (quilòmetre zero) i de temporada. Finalment, també es preveuen accions per a impulsar el seguiment i control de l’estratègia, la difusió de bones pràctiques i conscienciació de la ciutadania, així com potenciar el rol exemplar de l’Administració.