Un explorador de National Geographic s’instal·la tot aquest 2020 a Andorra per fotografiar la flora i la fauna per a aquesta prestigiosa marca. El projecte forma part de l’acord que Andorra Turisme ha signat per quart any amb Disney i s’espera que serveixi per a donar a conèixer l'”Andorra secreta”.

L’acord de col·laboració que Andorra Turisme i Disney han tancat per quart any inclou un nou projecte que implica la prestigiosa revista i canal de televisió National Geographic, que forma part del grup.

L’explorador Jaime Rojo treballarà tot aquest 2020 a Andorra fotografiant i enregistrant imatges de la flora i la fauna del país amb el propòsit de donar-ne a conèixer alguns dels aspectes més desconeguts.

La idea és elaborar tres vídeos curts d’impacte que reflecteixin els canvis d’estació, però en el transcurs del procés s’aniran generant més subproductes amb el material que es vagi recopilant.

Rojo avança que “Andorra es mostrarà al món amb uns altres ulls i una visió que la gent no espera i que sorprendrà, i això només pot tenir beneficis”. Assegura “per experiència, que hi ha una demanda potencial de gent que vol històries i experiències de natura, i aquí ho tenim a tocar”.

La voluntat del Ministeri i d’Andorra Turisme és que aquesta aliança permeti arribar a un nou perfil de turista. La ministra Verònica Canals remarca “la voluntat de potenciar la sostenibilitat i aquesta Andorra secreta que molta gent no coneix i hem d’obrir al món”.

L’acord amb Disney, que s’ha renovat per 650.000 euros, també inclourà altres accions en la línia d’anys anteriors i ja es pensa a poder involucrar-hi més endavant altres segells de la marca, com ara Marvel.