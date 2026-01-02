Laia Moliné (PS) demana explicacions pel canvi de format del permís de conduir

La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat una pregunta oral al Govern després de detectar que diversos ciutadans que han renovat recentment el permís de conduir han rebut un carnet amb un format diferent de l’anterior, sense que s’hagi fet cap comunicació pública al respecte. Amb aquesta pregunta, Moliné vol saber des de quan s’ha fet aquest canvi, què ha canviat exactament en el nou permís, i per què s’ha introduït, especialment, si respon a algun acord o obligació internacional.
A més, la consellera demana al Govern si ja ha informat oficialment els altres països del nou model de permís de conduir i quan s’ha fet aquesta comunicació, així com quan pensa informar la ciutadania sobre aquests canvis.
Moliné posa de manifest que els permisos de conduir són documents oficials d’ús quotidià i qualsevol modificació en el seu format o procediment hauria d’anar acompanyada d’una informació clara i accessible per a tothom, així com de totes les garanties necessàries perquè el carnet sigui reconegut sense problemes a l’estranger.
La pregunta es formularà en sessió parlamentària el proper 15 de gener.