Detingut a l’exterior d’un local d’oci un turista amb 20 pastilles d’èxtasi i 6,46 grams de metamfetamina

Pel que fa a delictes contra la Salut Pública, la passada matinada de dilluns, dia 29 de desembre i a l’exterior d’un local d’oci de la vila de Soldeu, Canillo, una patrulla de la Policia va detectar una persona amb una actitud sospitosa. A continuació es va procedir a identificar a aquesta persona, la qual va resultar ser un home de 27 anys, de turisme a Andorra.
Realitzada una palpació de seguretat a l’individu, els policies van detectar diferents embolcalls amb el que semblaria diferents productes estupefaents. En aquell mateix moment, es va fer la lectura verbal de drets processals i es va procedir a traslladar a la persona al Despatx central de Policia, lloc on es fa l’inventari dels productes estupefaents, tractant-se finalment de 20 pastilles d’èxtasi i 6,46gr. de metamfetamina.
L’home va ser posat a disposició judicial el passat dimarts, dia 30 de desembre, com a presumpte autor d’un delicte major de tràfic de productes estupefaents i per un altre presumpte delicte menor de consum de droga tòxica.
Arrestat a la frontera amb França per voler accedir al país amb droga
Per altra part, durant la tarda del d’ahir dijous i en un control a la frontera de la vessant francesa, la Policia va procedir al control d’un turisme amb matrícula espanyola, conduït per un home espanyol, turista, de 40 anys, a qui se’l va detenir en estar en possessió de 0,5gr. de cocaïna, 4,2gr. de marihuana i 2,1gr. d’haixix.