L’esperança de vida a Andorra, l’any 2024, se situava en 84,1 anys de mitjana

L’esperança de vida a Andorra l’any 2024 se situava en 84,1 anys. Desagregant aquesta xifra per sexe, l’esperança de vida dels homes és de 81,4 anys, mentre que la de les dones arriba als 86,7 anys. D’acord amb la tendència observada en els darrers anys, l’esperança de vida femenina continua sent superior a la masculina, amb una diferència de 5,3 anys.
Pel que fa a la mitjana del període dels darrers cinc anys, l’esperança de vida global és de 83,7 anys. En aquest cas, la xifra és de 81,1 anys per als homes i de 86,2 anys per a les dones, fet que representa una diferència de 5,1 anys.
L’esperança de vida correspon a la mitjana d’anys que encara resten per viure per a una persona que ha assolit una edat exacta, si en el temps que li resta de vida fos sotmesa a les condicions de mortalitat actuals (les probabilitats específiques de morir a cada edat). En el cas particular de l’esperança de vida a l’edat zero, o esperança de vida en néixer, representa la durada de vida mitjana d’una generació fictícia sotmesa a les condicions de mortalitat del període.
Les taules d’esperança de vida s’obtenen per edat simple i per trams de 5 anys, els valors de l’esperança de vida en néixer i l’esperança de vida als 65 anys són els indicadors més habituals i amb els que s’estableixen comparatives internacionals.
Per la casuística d’Andorra, els resultats anuals poden distorsionar la seva interpretació a conseqüència de l’aleatorietat de les defuncions pròpia de poblacions de mida petita, per tant i malgrat obtenir l’esperança de vida anual, es recomana utilitzar la mitjana dels darrers cinc anys com a indicador.