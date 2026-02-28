Emma Aicher guanya el supergegant de l’Àliga i es col·loca tercera a la classificació. Caminal no completa la baixada

La jove esquiadora alemanya, Emma Aicher, s’ha endut la victòria en la primera prova de Supergegant (SG) de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, reprogramada a l’Àliga després de la cancel·lació de la de Zauchensee (Àustria). Amb un temps de 1:26.72, Aicher, de 21 anys, ha sumat el seu cinquè triomf en Copa del Món, el tercer en SG. La segona posició ha estat per a la neozelandesa, Alice Robinson (+0.88), i el bronze se l’ha emportat l’austríaca, Corinne Suter (+0.98), la guanyadora del DH d’aquest divendres.
La primera classificada de la disciplina, la italiana Sofia Goggia, ha pogut mantenir el lideratge malgrat quedar en sisena posició. “He fet una cursa sòlida, però no he pogut ser prou ràpida a la part central”, ha reconegut la italiana, que s’ha mostrat disposada a treballar per a fer un millor resultat el diumenge. La seva compatriota i una de les corredores més mediàtiques del circuit, Federica Brignone, no s’ha pogut col·locar entre les primeres i ha finalitzat 15a, tot i que s’ha emplaçat a demà -diumenge- per a tenir una nova oportunitat. “La pista és increïble, una de les millors curses del calendari, i espero demà poder fer un millor resultat”, ha destacat.
Emma Aicher, que la victòria li ha permès escalar quatre posicions en la classificació d’SG, situant-se en el tercer lloc, ha assegurat que ha estat un gran dia i s’ha mostrat molt contenta de veure que “el meu esquí va en la direcció correcta”. “Treballes tota la vida per a estar a aquest nivell, i és bonic veure que ha valgut la pena i que pots arribar a dalt de tot”, ha afirmat.
Alice Robinson, de la seva banda, s’ha mostrat molt feliç d’aquest segon lloc, ja que ha pogut sumar uns punts molt valuosos per a poder mantenir-se segona en la classificació general, quedant tan sols a 20 punts de poder superar Goggia. Sobre Andorra, ha assegurat que és un dels seus llocs preferits, i ha recordat que sempre serà un lloc especial perquè és on va aconseguir el seu primer podi, a les Finals de la Copa del Món del 2019. També ha destacat que l’acollida ha estat molt bona: “ens fan sentir com si estiguéssim de vacances, el clima és bo i les pistes són espectaculars, sens dubte és una de les millors seus de Copa del Món”. En aquest sentit, ha afegit que “m’encantaria que Andorra fos una parada anual”.
Corinne Suter, que ha completat el podi, també s’ha mostrat molt contenta del resultat, ja que “no estava molt còmoda perquè en un SG has de confiar molt més en els teus instints que en un DH, però penso que me n’he sortit prou bé”. Suter ha afegit que s’ho ha passat molt bé esquiant a l’Àliga perquè “la neu és impressionant i totes les corredores hem dit el mateix: quan estàvem a l’arribada ens hagués agradat tornar a baixar-la de nou”.
L’andorrana, Jordina Caminal, no completa la baixada
Finalment, l’andorrana, Jordina Caminal, que sortia amb el dorsal 56, no ha pogut completar la baixada perquè ha comès una errada en el primer salt. “Ho he intentat, però no ha pogut ser, és un error que cada cop em puc permetre menys”, ha lamentat. De cara al darrer SG, Caminal ha dit que “tocarà arriscar i donar-ho tot, però sent intel·ligent amb les línies”. Caminal ha assegurat que les altres corredores li han transmès que “Andorra és increïble i la millor organització de tot el circuit, tant per l’acollida com pels voluntaris i per l’estat de la pista”.
De cara al supergegant d’aquest diumenge, la darrera jornada de la Copa del Món femenina de Grandvalira, Sofia Goggia i Alice Robinson, que actualment són primera i segona de la classificació amb 320 i 300 punts, respectivament, poden protagonitzar un frec a frec emocionant pel lideratge de la disciplina.
Agenda:
Dissabte, 28 de febrer
18.30 hores: Entrega de premis de la cursa de Super-G i sorteig de dorsals (Plaça Carlemany, Canillo)
Diumenge, 1 de març
9-13 hores: World Cup Village (Jardins Hotel Nòrdic, El Tarter)
10.15 hores: Cursa de Super-G (pista Àliga, El Tarter)