La Vuelta arriba amb una gran cobertura mediàtica

La directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra (Andorra Turisme)

El pròxim dilluns i dimarts, 28 i 29 d’agost, Andorra, tornarà a convertir-se, durant dues jornades, en l’epicentre del ciclisme internacional. Serà amb una nova arribada de La Vuelta, que torna al Principat després de 4 anys. Es tracta d’una de les tres grans curses ciclistes internacionals per etapes – juntament amb el Giro d’Itàlia i el Tour de France– i, per tant, té una gran cobertura mediàtica arreu del món. Només l’organització ja desplaça 900 vehicles i més de 3.000 persones perquè l’esdeveniment es pugui dur a terme.

Així, tal com ha desvelat la directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, fins a 1.028 periodistes de prop de 300 mitjans de comunicació s’acrediten per a fer el seguiment de l’esdeveniment: “La Vuelta es pot veure en 18 emissores en directe repartides per tots els continents, amb 190 països que se’n fan ressò i 211 milions d’hores de visualització”. Per aquest motiu, s’habilitarà una sala de premsa a l’edifici de serveis de Comallemple durant tot el dia per afacilitar la feina als periodistes. A Espanya, amb 1,2 milions d’espectadors de mitjana l’any passat, La Vuelta és un dels esdeveniments esportius més seguits, per davant de la Formula 1 o la Champions League. A més, ha apuntat Pedra, “Ràdio i Televisió d’Andorra emetrà també en directe la tercera etapa”.

L’etapa començarà a Súria i tindrà 158,5 quilòmetres de recorregut per endavant. D’aquests, més de 51 transcorren dins el Principat, amb dos ports de muntanya de primera categoria: el Coll d’Ordino i Arinsal. La meta se situarà precisament a la zona de Comallemple, a l’estació de Pal Arinsal de Grandvalira Resorts. A banda, al Parc Central d’Andorra la Vella s’hi instal·larà el Parque Vuelta, operatiu entre les 17 i les 20 hores, aproximadament, i que inclourà diferents animacions per part dels patrocinadors de l’esdeveniment.

Finalment, l’endemà (dia 29), la capital acollirà també la sortida de la quarta etapa, que unirà Andorra la Vella amb Tarragona. En aquest cas, la concentració d’equips i control de signatures serà a partir de les 11.30 hores al Parc Central, i la sortida, neutralitzada, serà a les 13 hores des de l’avinguda Tarragona.





Afectacions al trànsit

Es preveu que els corredors creuran la frontera del riu Runer a les 16.11 hores i que a les 17.30 hores arribaran a Comallample. Abans, a les 15 hores, la caravana publicitària, que farà el mateix recorregut que els ciclistes, haurà passat per la frontera hispanoandorrana. Per a reduir les afectacions al trànsit, el tancament de les carreteres s’iniciarà una hora abans de l’arribada del primer ciclista -es preveu que sigui a partir de les 15 hores- amb el pas del cotxe pilot del servei de Policia amb banderes vermelles. Tal com ha explicat el director de la Policia, Bruno Lasne, a partir d’aquell moment, ja no es deixarà circular cap mena de vehicle.

El pas del motorista del mateix servei amb banderes verdes indicarà la reobertura de les vies. Per la seva banda, el tècnic de Mobilitat, Daniel Boneta, ha indicat que l’estat de les carreteres es podrà seguir en directe a través de l’app i el web del departament de Mobilitat, on hi haurà un mapa interactiu indicant els talls i les obertures de les vies en temps real. Donades les afectacions viàries, s’aconsella a totes les persones que hagin de circular pels trams de carretera afectats que ho facin abans de les 15 hores o després de les 18 hores. És important tenir en compte que tots els horaris són aproximats i que poden variar en funció del desenvolupament de la cursa.

Els espectadors que el dilluns 28 d’agost vulguin arribar a la zona de meta podran utilitzar gratuïtament el telecabina d’Arinsal o el telecabina Josep Serra, entre les 9 i les 21 hores, ja que el dia abans al migdia l’accés motoritzat a la carretera del Comallemple (CS-520) haurà quedat tallat. A més, es reforçarà la freqüència L5 amb un bus addicional (Andorra la Vella-Arinsal) durant el matí i després de l’evacuació. Així mateix, l’aparcament descobert davant els hoteles Ushuaia i Patagonia es reservarà per a l’organització i els autocars dels equips s’ubicaran a la CG-2 per sobre la rotonda d’Erts. Finalment, l’evacuació dels vehicles de la zona de meta serà fins a Arinsal, de manera que caldrà circular amb precaució a partir d’aquell punt.

L’endemà, la sortida dels ciclistes es farà a les 13 hores de manera neutralitzada des de l’Avinguda Tarragona i les afectacions viàries seran menors: entre les 7 i les 17 hores s’habilitarà un carril de pujada i un de baixada en el tram entre les rotondes dels Marginets i Prada Casadet.

L’esdeveniment no seria possible sense els 200 efectius del cos de Policia, els 80 agents dels serveis comunals de Circulació i els 50 voluntaris que, durant la jornada, vetllaran per la seguretat, tant dels espectadors com dels esportistes. Així mateix, també es comptarà amb la col·laboració del departament de Mobilitat, el de Protecció Civil, els bombers, el SUM, Andorra Telecom, l’estació de Pal-Arinsal, agents de seguretat privats i el personal d’Andorra Turisme, elevant la xifra total a unes 350 persones implicades.

Tots els serveis i equips treballaran de manera coordinada a través del Centre de Comandament Avançat ubicat a les oficines de Pal-Arinsal, al centre de la Massana. A més, es distribuiran 1.700 tanques al llarg del recorregut per a donar suport al dispositiu viari.