La variació anual de l’IPC del mes de setembre, al Principat, és del +6,8%

La variació anual de l’IPC del mes de setembre és del +6,8% i la inflació subjacent se situa al +3,6% en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquestes, són dades facilitades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra.

Aquest mes de setembre, l’IPC creix (amb una variació mensual del +0,7%) com a conseqüència, principalment, del creixement dels preus dels productes dels grups Vestit i calçat i Aliments i begudes no alcohòliques (amb unes variacions mensuals d’11,0% i 1,0%, respectivament), que han estat parcialment compensats per la disminució dels preus en el grup Transport (-0,8%).