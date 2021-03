La Seu d’Urgell té 88 casos actius de coronavirus, tres d’ells ingressats

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui un total de 88 casos actius de coronavirus, una vintena més que ara fa una setmana, quan n’hi havia 68. De la xifra actual, la gran majoria (85) estan aïllats a domicili, mentre que els tres restants estan ingressats al Sant Hospital, on aquest cap de setmana han donat d’alta un pacient.

A banda d’aquests positius confirmats, també estan confinats 162 contactes directes no positius. En aquest cas, la situació ha millorat respecte de dilluns passat, quan n’hi havia 243. Tanmateix, un gruix important del total de veïns confinats segueixen sent infants, adolescents i joves, després que ara fa pocs dies hi va arribar a haver fins a 12 grups escolars confinats. Ara aquesta xifra s’ha reduït i n’hi ha cinc, que sumen 96 alumnes (menys de la meitat dels 217 que estaven aïllats dilluns passat) i 8 docents (-1). D’altra banda, ja no hi ha cap grup extraescolar en aïllament.

Pel que fa als principals indicadors d’evolució, la velocitat de transmissió del virus és ara a 1,17 (-0,13 en comparació amb l’inici de la setmana passada); i el risc de rebrot, a 755 (+112), tot i que les darreres hores ha tendit a la baixa respecte dels dies anteriors. Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan respectivament a 1,14 i a 578. També ha baixat lleugerament el percentatge de positius diagnosticats als nous tests: ara és del 7,40%, prop de dos punts per sota de la dada de dilluns passat.

Pel que fa a la campanya de vacunació, a l’Alt Urgell ja han rebut la primera dosi 1.823 persones; i la segona dosi, 894. Per àrees de salut, a la de la Seu el percentatge de veïns amb la primera injecció administrada és ara del 8,19%; i els que ja tenen la segona, un 3,48%. A l’ABS de l’Alt Urgell Sud, l’evolució és més ràpida atès que ja han començat a rebre el vaccí el 14,03% de la població i ja l’han rebut completament el 8,68%.

Repunt a l’Alta Ribagorça i millora al Pallars Jussà

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 es manté per sota el límit recomanat (0,97) i el risc de rebrot és a 417 punts. Als quatre hospitals pirinencs hi ha un total de 22 ingressats. Ara mateix la situació més complicada és a l’Alta Ribagorça, on a causa de la seva poca població i de l’aparició d’alguns casos el risc de rebrot s’ha disparat provisionalment fins als 1.131 punts. La segueix l’Aran, amb 919 i amb un percentatge de nous positius que encara supera el 13%. En canvi, millora la situació del Pallars Jussà, on aquest percentatge ja torna a estar per sota del 5%.