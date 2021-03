Reunió amb voluntaris de l’etapa de la 100 Volta Ciclista Catalunya al seu pas per la Seu d’Urgell

Aquest dilluns ha tingut lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell una reunió amb voluntaris i voluntàries que participaran en el control de l’etapa de la 100 Volta Ciclista Catalunya al seu pas per la Seu d’Urgell el pròxim dijous 25 de març. Aquesta reunió es repetirà a les vuit d’aquest vespre.

En aquesta reunió s’ha explicat quines seran les seves tasques, que consisteixen, bàsicament, en donar suport a la Policia Local en el control de cruïlles dintre de la ciutat i pels carrers per on circula la Volta. També se’ls hi ha lliurat les armilles reflectants que els identificaran com a personal voluntari de la Volta.

A banda, avui també s’han repartit fulletons informatius, com els que es van fer arribar a totes les llars urgellenques, per les botigues del carrer Major, l’avinguda Pau Claris, el carrer Sant Ot, el passeig Joan Brudieu i l’avinguda del Salòria. S’han triat aquestes zones perquè són les que tenen més afluència de ciutadans, sobretot dimarts dia de mercat, i perquè són aquelles per on circularà la Volta el dijous.

Aquests fulletons mostren el recorregut i l’horari de pas de la Volta per la ciutat, que serà segons l’organització entre les 14:44 i les 15:00 hores, així com les afectacions que comporta d’aparcament i circulació de vehicles.

Cal remarcar que tothom que vulgui participar com a voluntari o voluntària en el control de la cursa, encara pot registrar-se al web del Servei d’Esports http://esports.laseu.cat