La selecció sub-17 perd contra Anglaterra (1-2) i jugarà per a evitar el fanalet vermell a l’Europeu

La selecció andorrana sub17 d’hoquei patins jugarà aquest dissabte per a evitar l’última posició al Campionat d’Europa de la categoria que s’està celebrant a Sant Sadurní d’Anoia.

El combinat de Manel Rubio va perdre tots els partits de la fase de grups i Espanya li va barrar el pas aquest dijous en l’eliminatòria de quarts de final (11-0). Andorra va jugar ahir divendres contra Anglaterra i va caure per un ajustat 1 a 2, resultat que porta els andorrans a lluitar per a no quedar últims en el torneig. I això que es van avançar en el marcador amb un gol de Martí Farrero. Un gol de penal i un altre de jugada individual van significar finalment a la derrota. El rival d’avui dissabte serà Suïssa, que ha caigut davant Alemanya. En joc, la setena posició.