Reunions bilaterals amb Islàndia, Mèxic i Azerbaitjan, en la darrera jornada de treball

La darrera jornada de treball a les Nacions Unides ha clos amb diferents reunions de caràcter bilateral, com la que han mantingut el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, amb la ministra d’Afers Exteriors d’Islàndia, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir.

Els mandataris han tractat el context socioeconòmic dels dos països i els reptes associats a la sostenibilitat i la digitalització. Espot ha exposat a la ministra islandesa la prioritat d’Andorra de tancar les negociacions per a l’Acord d’Associació a finals del 2023, seguint el termini fixat per la Comissió Europea. Tots dos han coincidit en l’oportunitat de desenvolupament que significa per a Andorra poder participar del mercat interior europeu.

Maria Ubach ha exposat les polítiques ambientals que s’estan implementant a Andorra i la defensa activa que està duent a terme en l’àmbit internacional, per a donar a conèixer les conseqüències del canvi climàtic en les zones de muntanya, al ministre d’Afers Exteriors d’Azerbaitjan, Jeyhun Bayramov. Ambdós mandataris han acordat continuar reforçant la col·laboració existent en l’àmbit del turisme de muntanya.

Finalment, amb el ministre d’Afers Exteriors de Mèxic, Marcelo Ebrard, han pogut repassar la col·laboració bilateral i han signat un Acord d’entesa per a la cooperació per a compartir les posicions dins dels fòrums internacionals en qüestions d’interès mutu i per a compartir experiències i bones pràctiques a nivell bilateral i a nivell multilateral.

La setmana de treball de la delegació ha finalitzat amb una recepció oferta pel cap de Govern a les andorranes i andorrans residents als Estats Units, que ha tingut lloc a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides.