La segona tanda dels tests d’anticossos es tancarà amb un 90% de la població cribrada

La segona ronda dels tests massius d’anticossos es tancarà amb xifres similars a la primera, la qual cosa representa que se’ls hauran fet el 90% de la població . Aquest percentatge és motiu d’orgull per al Govern i els comuns, que destaquen el bon funcionament logístic i la bona resposta ciutadana.

Els stop–lab tanquen aquest dimecres després de quatre setmanes d’activitat. Aquest dimarts s’havien superat les 130.000 anàlisis de manera que en acabar la jornada s’espera que hagin participat en aquesta segona ronda el mateix percentatge de ciutadans que en la primera, a l’entorn del 90%.

El cap de Govern, Xavier Espot, destaca que a més de la utilitat epidemiològica el cribratge ha servit també per guanyar reputació internacional i per cohesionar la societat.

Les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany també fan una valoració molt positiva de la resposta ciutadana i destaquen que en aquesta segona ronda la majoria de ciutadans hagi repetit.

L’aparcament Centre Ciutat mantindrà taules actives per fer proves PCR i tests als que no es van registrar a temps

Aquest dimecres els stop–lab han treballat a un ritme molt menor que al dels últims dies. En el cas d’Andorra a Vella tenien cita més ciutadans a peu, al Centre de Congressos, que no amb el cotxe a l’aparcament Centre Ciutat.

L’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella mantindrà en actiu encara alguns dies més l’stop lab per fer proves PCR als que van donar positiu d’IgM i també per fer el test als que van registrar-se més tard.