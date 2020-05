La lluita contra el coronavirus ja ha consumit el 3,7% del PIB mundial

Després de gestionar l’emergència sanitària, els països d’arreu del món hauran d’afrontar un nou repte: la crisi econòmica. Si bé fa uns dies el Col·legi Oficinal d’Economistes d’Andorra (COEA) afirmava que la recuperació financera seria ràpida i en cap cas com la del 2008, el Fons Monetari Internacional (FMI) era més aviat pessimista i augurava que la situació post Covid-19 tindrà un impacte més gran que la Gran Depressió de 1929.

La lluita contra la pandèmia ha posat en quarantena les arques públics de la majoria d’estats d’arreu del món i segons un estudi de la Universitat de Columbia, el coronavirus ja ha consumit el 3,7% del Producte Interior Brut (PIB) mundial. La inversió mitjana en la lluita contra la Covid-19 en els països rics és del 6,7% del PIB, el que representa una despesa d’uns 1.000 euros per càpita.

Les dades recollides pels investigadors a l’estudi ‘Economic policy responses to a pandemic: Developing the Covid-19 Economic Stimulus Index’ analitza la gestió de 166 països (entre els quals no es troba Andorra) i els endreça en funció del PIB que han dedicat a fer front al coronavirus. Així, el primer lloc l’ocupa el Japó amb un 21% del PIB, seguit de Luxemburg, amb un 20%, i de Bèlgica amb un 19%. El top-10 el completen Eslovènia, Àustria, Iran, els Estats Units, Qatar, Singapur i Suècia. Per la cua, estarien estats com el Iemen, Oman i Algèria.

El cas d’Andorra

El Govern estima enguany un dèficit del pressupost de l’estat xifrat en 179 milions d’euros, el 51% del Producte Interior Brut (PIB) enfront del 33,7% previst. Segons va anunciar en el seu moment el ministre portaveu, Eric Jover, es preveuen 544 milions de despeses.

Segons l’estudi de la Universitat de Columbia, els països amb un sistema sanitari fort són els que han hagut d’injectar menys diners, tot i que també ha influït el nombre de contagis que ha patit cada estat. Un altre element rellevant seria l‘ajuda econòmica internacional, que en el cas del Principat seria gairebé nul·la, a excepció dels diners rebuts pel govern francès.