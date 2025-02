La residència Faber Andorra acollirà sis artistes, creadors i investigadors el 2025

Sandra Colell i Joan-Marc Joval (SFGA)

El programa Faber Andorra engega un nou any amb sis creadors i investigadors, els quals faran estada a la residència situada a la Massana. Així ho ha anunciat el director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, en una roda de premsa, acompanyat de la tècnica de l’àrea d’Acció Cultural, Sandra Colell. “És l’any que més candidatures hem rebut, 124, i podem dir que el programa està consolidat. Formar part de la xarxa Faber ens permet posar el nom del país en el panorama internacional de creadors i investigadors i, a més, aquests aporten un valor afegit al país, a través de la difusió dels seus projectes a la societat andorrana”, ha assegurat Joval.

Seguint la línia ja iniciada amb els residents anteriors que han fet estada a Faber Andorra, està previst que els professionals que facin estada enguany també duguin a terme diverses activitats al país amb l’objectiu que la comunitat pugui beneficiar-se del seu coneixement i expertesa.

La primera resident a fer-hi estada serà Montse Homs, escriptora, mestra i logopeda catalana (del 6 al 26 de març), la qual treballarà en el poemari infantil ‘Joc que viu i fa caliu’. Posteriorment, l’artista experimental de Hong Kong, Jolene Mok, s’hi estarà entre el 2 i el 28 d’abril per a desenvolupar un projecte d’investigació basat en un mètode de revelat de pel·lícules ecològic a base de plantes. Del 5 al 19 de maig, passarà per la residència Faber Andorra l’investigador croat Željko Trbušić per a continuar en el desenvolupament d’un model d’intel·ligència artificial. Clourà el primer semestre abans de la pausa estival, el dramaturg català David Martínez, qui, entre el 9 i 23 de juny, aprofitarà la residència per a escriure ‘Arrelant-nos’, una peça teatral dirigida a joves en format de teatre a l’aula.

El segon semestre l’encetarà la dramaturga madrilenya Laura R. Galletero, fent estada a la residència Faber Andorra entre el 15 i el 29 de setembre, durant aquests dies treballarà el text teatral ‘El tercer vértice’ que versa sobre la invisibilitat de la violència contra la infància. I, finalment, entre el 6 d’octubre i el 3 de novembre, hi farà estada l’artista interdisciplinari dels Països Baixos Johannes Christopher, el qual desenvoluparà un projecte in situ sobre el buit, el temps i el silenci, basat en el context social, rural i cultural de la Massana.

Joan-Marc Joval ha recordat que l’acollida d’aquests professionals al Principat és possible des de la signatura, el 2019, del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i l’Institut Ramon Llull, quan es va posar en marxa la residència Faber Andorra per a creadors i investigadors a la Massana. Des de llavors, han passat per la residència 35 professionals de procedència i àmbits de treball diversos.





Nova convocatòria perquè els professionals del país puguin fer estada a la residència Faberllull Olot

Aprofitant la presentació dels nous residents a Andorra, el director del Departament de Promoció Cultural ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria perquè creadors andorrans puguin fer estades individuals a Faberllull Olot. L’objectiu de la iniciativa, segons Joval, és afavorir la mobilitat dels creadors i investigadors d’Andorra perquè puguin aprofitar la xarxa de residències de la mateixa manera que ho fan els estadants de l’homòloga andorrana.

El període de presentació de candidatures per a la selecció de creadors i investigadors dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats que vulguin fer una estada individual a Faberllull Olot estarà obert des del 26 de febrer fins al 27 de juny i la durada de l’estada és d’una setmana, del 17 al 24 de novembre. Des de l’acord signat el 2022 amb la Residència Faber d’Olot, han estat 6 creadores del Principat els que han pogut fer estada en aquesta instal·lació catalana.

La convocatòria va dirigida als creadors que necessitin un espai i un temps de treball productiu per a desenvolupar un projecte que segueixi les línies de treball i pensament següents: aportació i innovació, interdisciplinarietat, talent i excel·lència, internacionalització i diplomàcia cultural i retorn social i cultural.

Es poden presentar les persones de nacionalitat andorrana o residents legalment a Andorra, les quals hauran de fer una proposta de dues activitats, com a mínim, a realitzar durant els vuit dies de l’estada. Les persones que n’estiguin interessades han de presentar la seva candidatura emplenant el formulari que trobaran a la web de Faber i entregar també la documentació requerida.

Faberllull Olot és una residència oberta a tot tipus de disciplines relacionades amb les arts, les ciències i les humanitats. Per tant, s’hi poden presentar escriptors, traductors, guionistes, dramaturgs, actors, músics, cineastes, fotògrafs, artistes, crítics, historiadors, filòsofs, sociòlegs, antropòlegs, periodistes, científics, investigadors, biòlegs, ecòlegs, economistes, advocats i tota mena de professionals que vulguin treballar-hi en els seus projectes uns dies fora de les dates en què hi ha estades temàtiques.