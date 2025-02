Admesa a tràmit la querella de la mare del noi condemnat per CBD contra la Policia

Dependències interiors de la seu de la justícia (arxiu / AndorraDifusió)

La justícia ha admès a tràmit una querella contra la Policia pel cas del CBD. Concretament, de la mare del noi que va ser condemnat per tràfic de drogues, que al·legava que tenia una important quantitat per a ús medicinal d’aquesta substància. La dona argumenta que els agents no la van voler atendre quan es va presentar a les dependències policials per a presentar una demanda.

Precisament, aquest mateix divendres el Tribunal Superior veu novament el cas ja que la família va recórrer contra el veredicte de culpabilitat. D’altra banda, la fiscalia va iniciar una investigació al voltant dels establiments que en venien al país, tot i no ser legal.

Els fets van començar al setembre de 2023 quan la Policia va detenir el noi a la frontera i va veure que tenia més de 500 grams de CBD al seu vehicle. Va entrar en presó provisional per ser considerat traficant de drogues i va estar-s’hi 14 mesos. Més tard, va ser condemnat a 4 anys de presó, tot i que poc després de la sentència va poder sortir en llibertat condicional.