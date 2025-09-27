Moreira cau en primera ronda i Domingues a la segona, a la Lliga Nacional de Karate

Silvio Moreira no ha pogut passar de la primera ronda a la Lliga Nacional de Karate (organitzada per la Federació Espanyola de Karate) que s’està disputant aquest cap de setmana a Pontevedra. El karateka andorrà s’ha enfrontat Luis Fernando Agostini del Kumo Sport (Madrid) en un primer enfrontament molt ajustat i que ha acabat amb el marcador de 2-3 favorable al representant del club espanyol.
La nota positiva del dissabte ha estat Paulo Domingues que ha pogut superar una primera ronda amb molta claredat. El representant del club Karate Xavi Andorra ha pogut imposar-se a Iago Cholvi per 4-0. Ja a la segona ronda, Domingues no ha pogut seguir amb les bones sensacions i ha acabat quedant eliminat davant Ivan Rodríguez.
Aquest diumenge serà el torn de la representació andorrana femenina, amb Aina Padilla competint en kumite cadet -47 kg, on parteix amb opcions destacades gràcies a la seva cinquena posició en el rànquing estatal.