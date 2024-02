La Generalitat invertirà 44,5 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran l’any 2024, un 5,3% més que l’any passat

Aeroport Andorra-La Seu. Foto: AndorraDifusió

El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveu invertir durant l’any 2024 un total de 44,5 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra representa un increment del 5,3% respecte dels pressupostos de l’any passat.

Una tercera part d’aquest import, 14,2 milions d’euros, es destinarà a la millora de les vies de comunicació de la vegueria. El gruix, 13 milions, finançarà la conservació de carreteres, tot i que aquesta partida inclou també altres actuacions com la via ciclista al voltant de la carretera C-13 entre Sort i Rialp. A banda, el pressupost preveu 2,7 milions d’euros per a continuar desplegant la fibra òptica a la vegueria i 3 milions d’euros per a altres infraestructures, com la línia de tren Lleida – La Pobla de Segur o l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell.

A més, destaca la partida destinada a les actuacions ambientals, que enguany s’ha incrementat en més d’un 50%, i ha passat de 4,9 milions d’euros el 2023 a 7,7 milions d’euros el 2024. Entre altres, aquesta partida permetrà finançar l’adequació del conjunt edificat de Casa Bringué de Ginestarre per al seu funcionament com a alberg de joventut, àrea etnològica i espai formatiu. En el territori del Parc Natural de l’Alt Pirineu, es millorarà la pista de Boet a Alins i es reformarà el refugi de les Comes de Rubió. En paral·lel, els comptes de 2024 preveuen 7,5 milions d’euros d’inversions en turisme, amb 4,3 milions d’euros per a les estacions d’esquí de la Molina, Boí-Taüll, Espot i Port Ainé, i els seus entorns.

En educació, s’invertiran 1,7 milions d’euros, que es destinaran entre altres a les obres de reforma de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà, l’Escola La Closa d’Esterri d’Àneu, l’Institut d’Aran de Vielha e Mijaran i l’Institut de la Pobla de Segur.

El conjunt dels 44,5 milions d’euros que la Generalitat preveu destinar a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran es distribueixen en 41 milions d’euros d’inversió real prevista, 1 milió d’euros per a transferències de recursos a altres agents (transferències de capital), i 2,5 milions d’euros que corresponen a romanents d’Infraestructures de Catalunya (principalment, fons Next Generation EU no executats el 2023 que s’incorporen al pressupost del 2024). Amb aquests romanents, es finançaran entre altres la rehabilitació de la casa forestal de Boí i les obres de reforma del refugi d’Estany Llonch, així com la rehabilitació del refugi del Pla de la Font i la Casa del Parc d’Espot. A la vegueria, la inversió per habitant se situarà en 588 euros, molt per sobre de la mitjana de Catalunya (248 euros per habitant).





Obligacions plurianuals fins al 2027 amb un import de 31,8 milions d’euros

A més de la previsió per al 2024, les obligacions plurianuals compromeses en aquests pressupostos per al període 2025-2027 se situen en els 31,8 milions d’euros. Les partides són especialment altes a l’Alt Urgell (12,9 milions d’euros), el Pallars Jussà (11,5 milions d’euros) i el Pallars Sobirà (5,6 milions d’euros). En l’import compromès per al conjunt del període 2024-2027, s’inclou per exemple l’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp (10,8 milions d’euros, dels quals 1,3 milions corresponen al pressupost de 2024).





Partides amb gran impacte a l’Alt Pirineu i Aran

Més enllà dels imports que els pressupostos preveuen destinar específicament a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, els comptes d’enguany inclouen partides significatives que tindran un elevat impacte territorial. Entre altres, destaca el Fons de Cooperació Local, que destinarà 11,3 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran; aquesta xifra suposa un increment del 128% respecte del pressupost de l’any passat (5 milions d’euros). La partida, que al conjunt de Catalunya arriba gairebé als 152 milions d’euros, contribueix a millorar el funcionament dels governs locals.

A banda, per a l’Alt Pirineu i Aran es reserven 2,9 milions d’euros per a bestretes del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC); 5,04 milions d’euros per al contracte programa de les polítiques de drets socials amb els ens locals (xifra que representa un increment del 3,4% respecte de l’any anterior), i 2 milions d’euros per a les polítiques d’igualtat i feminismes en l’àmbit local i comarcal (import que suposa un augment del 39%).

Addicionalment, els pressupostos consignen les transferències de 36,7 milions d’euros al Conselh Generau d’Aran, 350.000 euros al Parc del Segre i 150.000 euros al Geoparc del Montsec, entre d’altres.





27 milions d’euros amb fons Next Generation EU

Per últim, cal tenir en compte l’impacte que els fons Next Generation EU han tingut a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Fins al gener del 2024, els imports s’han situat en els 27,3 milions d’euros, distribuïts per comarques de la manera següent:

Comarca Total ajuts (imports en euros) Ajuts per càpita (imports en euros) Alt Urgell 7.432.459,0 443,1 Alta Ribagorça 465.980,0 110,6 Cerdanya 4.873.578,0 336,1 Pallars Jussà 4.880.889,0 403,4 Pallars Sobirà 3.083.259,0 475,3 Aran 6.615.932,0 836,3 Total 27.352.097

En el marc del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), durant l’any 2024 es duran a terme obres de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Comissaria de la Seu d’Urgell.





RESUM D’INVERSIONS DESTACADES PER COMARQUES

Alt Urgell:

Conservació de carreteres: 8,4 milions d’euros. Edifici INEFC a la Seu d’Urgell: 4 milions d’euros. Desplegament de fibra òptica: 1 milió d’euros. Sector industrial Vilansats-Organyà ‘I’: 804.580 euros (1,6 milions d’euros fins al 2025). Servei de rehabilitació comunitària de la Seu d’Urgell: 633.505 euros. Obres de condicionament i xarxes de subministraments a l’Horta de la Valira (la Seu d’Urgell): 488.456 milions d’euros. Inversions a l’Aeroport Andorra – la Seu d’Urgell: 451.996 euros.





Alta Ribagorça:

Actuacions vàries a l’estació d’esquí de Boí-Taüll: 1,3 milions d’euros. Conservació de carreteres: 1 milió d’euros. Ram de rehabilitació de la casa forestal de Boí i de les obres de reforma del Refugi d’Estany Llonch: 299.520 euros.





Aran:

Conservació de carreteres: 1 milió d’euros. Transferència de capital per a l’ampliació de l’Espitau Val d’Aran: 580.000 euros. RAM 2023 Inversions a l’Institut d’Aran de Vielha e Mijaran: 322.163 euros.





Cerdanya:

Diverses actuacions (neu artificial, maquinària, carreteres, remuntadors, etc.) a l’estació d’esquí de La Molina: 5,3 milions d’euros. Serveis comuns de turisme i muntanya: 1,5 milions d’euros. RAM REACT Inversions a l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà: 667.884 euros. Conservació de carreteres: 496.221 euros. Reforma del Palau de gel de Puigcerdà: 237.788 euros.





Pallars Jussà:

Ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp: 1,3 milions d’euros (10,8 milions d’euros fins al 2027). Inversions en la línia Lleida – La Pobla de Segur: 2,5 milions d’euros. Desplegament de fibra òptica: 1,4 milions d’euros. Conservació de carreteres: 1 milió d’euros. RAM REACT Inversions a l’Institut de la Pobla de Segur: 417.614 euros.





Pallars Sobirà:

Adequació del conjunt de Casa Bringué de Ginestarre en Alberg de Joventut: 1,6 milions d’euros. Diverses actuacions a les estacions d’Espot i Port Ainé i el seu entorn: 1,1 milions d’euros. Conservació de carreteres: 1 milió d’euros. Millora de la pista de Boet a Alins al Parc Natural de l’Alt Pirineu: 769.093 euros (2,1 milions d’euros fins al 2025). Via ciclista a l’entorn de la carretera C-13 entre Sort i Rialp: 620.497 euros (4,2 milions d’euros fins al 2026). Reforma del refugi de les Comes de Rubió al Parc Natural de l’Alt Pirineu: 532.500 euros. Serveis comuns turisme i muntanya: 451.588 euros.





Amb els romanents d’Infraestructures de Catalunya, que a la vegueria ascendeixen, a 2,5 milions d’euros, es finançaran entre d’altres les actuacions següents: