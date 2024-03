La FIS confirma la suspensió del gegant de la Copa del Món de Kranjska Gora on competia Joan Verdú

L’andorrà, Joan Verdú, competint a Alta Badia (Christophe Pallot Agence Zoom)

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, haurà d’esperar a les Finals de la Copa del Món de Saalbach (Àustria) per a poder tornar a competir. Aquest dimarts al migdia, la FIS ha comunicat que, oficialment, la cursa de gegant de Kranjska Gora (Eslovènia) quedava totalment suspesa.

Les condicions adverses del temps no permeten que la cursa de gegant de Kranjska Gora es dugui a terme. Així ho ha comunicat la FIS, que trasllada a aquest dissabte 9 de març, dia en què s’havia de fer el gegant, l’eslàlom que estava previst per al diumenge.

Així les coses, Verdú només competirà ara en una última prova, la de les finals de la Copa del Món de gegant que tindrà lloc a Saalbach, el dissabte 16 de març.

L’andorrà, que sembla estar recuperat dels problemes d’esquena i que es trobava amb totes les ganes del món per a reprendre la Copa del Món després de les curses fallides als Estats Units, tenia previst entrenar aquests dies a Reiteralm, la qual cosa, en principi, no variarà per a continuar amb la preparació, ara de cara a Saalbach.