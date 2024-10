Els Castellers d’Andorra participen a la Diada Internacional del Concurs de Castells de Tarragona

5d6 descarregat dels Castellers d’Andorra en primera ronda. Foto: Concurs de Castells

La ciutat de Tarragona celebra aquest cap de setmana una nova edició del Concurs de Castells, un certamen de caràcter bianual i que és l’espectacle casteller més important del món. El plat fort serà aquest diumenge a la Tarraco Arena, l’antiga plaça de braus del municipi, readapta en un espectacular recinte per a acollir esdeveniments de caràcter ben divers. Diumenge, les millors colles intentaran bastir les seves millors construccions. Els intents de castells de deu pisos i els de nou i vuit sense folre estan garantits.

Aquest dissabte també hi ha concurs. Actuen les agrupacions castelleres que no han pogut classificar-se per a la gran cita de demà diumenge. Igualment, es tracta d’un gran espectacle que omple de color i bons castells la Tarraco Arena, però amb estructures menys agosarades. Val a dir que, el cap de setmana passat també hi va haver l’anomenat “Concurset” on hi prenen part les colles que aixequen castells d’una gamma no tan alta com els d’avui i, sobretot, com els de demà. Es va celebrar a Torredembarra i es va imposar la colla local, els Nois de la Torre. La jornada de Torredembarra també s’emmarca en el XXIX Concurs de Castells.





Els Castellers d’Andorra, a la Diada Internacional del Concurs de Castells

També dins de les celebracions que aplega el Concurs de Castells, aquest dissabte al matí s’ha celebrat la Diada Internacional de colles castelleres. No hi han mancat els Castelleres d’Andorra que, a Tarragona, han compartit plaça amb els Castellers de Madrid, els Govindes de Mumbai (la Índia), els Xiquets de Copenhague i els Castellers de París.

En primera ronda, els Castellers d’Andorra han descarregat un 5 de 6, a la segona han completat un 2 de 6 i, en tercera, descarregaven un 4 de 6 amb el pilar al mig. Han tancat la seva participació amb un meritori pilar de 5 carregat. D’aquesta manera, els del Principat s’han anotat l’actuació més destacada de la Diada Internacional del Concurs de Castells.

2d6 descarregat dels Castellers d’Andorra en segona ronda. Foto: Concurs de Castells

La trobada, celebrada a la tarragonina plaça de la Font, on hi ha l’Ajuntament de la ciutat, ha estat una gran festa del fet casteller en una jornada en la qual el temps ha estat del tot favorable.

4 de 6 amb el pilar al mig (o agulla) descarregat pels Castellers d’Andorra. Foto: Concurs de Castells

Pilar de 5 carregat dels Castellers d’Andorra. Foto: Concurs de Castells

D’altra banda i com a dada a tenir en consideració, els Govindes de Mumbai també aixequen torres humanes, però amb tècniques del tot diferents a les que regeixen el món casteller. En la seva exhibició han fet construccions de sis i set pisos.