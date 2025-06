La d’Engolasters és la línia de bus més utilitzada a Escaldes

‘Bus a la Demanda’ d’Escaldes-Engordany. Foto: Comú d’Escaldes

La línia de bus d’Engolasters registra més de 7.000 viatgers entre setmana. Es tracta del servei de clípol comunal amb més demanda a Escaldes-Engordany. Aquestes són les dades del Comú durant el primer trimestre de l’any. La segueixen la línia dels Vilars amb més de 4.000 persones de dilluns a divendres, mentre que la de Sant Jaume ha tingut poc més de 2.000 usuaris.

El comú ha fet una valoració positiva dels nous recorreguts, que van entrar en funcionament fa un any, i ha destacat la reducció de les queixes. Per la seva banda, el bus a demanda, ara només habilitat per a persones amb mobilitat reduïda, ha comptabilitzat 700 viatges.