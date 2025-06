Comencen les inscripcions de les activitats d’estiu per a la gent gran a Encamp

Gent gran fent activitats a l’estiu (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp, donada la bona resposta de les dues edicions anteriors, posa en marxa el programa d’activitats d’estiu adreçat a la gent gran de la parròquia. L’objectiu és oferir activitats d’oci que fomentin un envelliment actiu, la socialització i el benestar personal del col·lectiu. El programa, que s’iniciarà el 30 de juny i es durà a terme fins a finals d’agost, inclou caminades per la natura, tallers i sortides, entre altres.

En aquest sentit, s’ofereixen classes de taixí els dilluns i dimecres; excursions i visites cada dimarts i dijous (a llocs com com la Sagrada Família de Barcelona, el Parc de la Préhistoire o el Jardí Botànic de Sorteny); jocs de memòria per a iniciar la setmana i altres tallers relacionats amb la tecnologia, com per exemple, aprendre a fer videotrucades i enviar fotos per WhatsApp.

Les activitats tenen un preu simbòlic d’1 euro, a excepció de les sortides de dia complet que tenen un preu específic indicat al programa. Les persones interessades poden inscriure’s a La Valireta (Departament d’Afers Socials i Gent Gran).

Per a més informació, es pot contactar amb el Departament d’Afers Socials i Gent Gran al telèfon +376 731 670 o per correu electrònic a social@encamp.ad.