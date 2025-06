Xavier Espot reitera el compromís del Govern per a garantir el benestar de la gent gran

Al centre, Xavier Espot, durant l’assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat el compromís de l’Executiu amb la gent gran, “per a garantir que visqueu aquesta etapa de la vida amb dignitat, seguretat i benestar”. Ho ha dit durant el seu discurs a l’assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran, que s’ha celebrat aquest dimarts al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que ha comptat també amb la participació de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas.

Durant la trobada, els representants polítics han copsat de primera mà les inquietuds de la gent gran i, a la vegada, els han fet partícips dels objectius que planteja el Govern per a continuar avançant en la millora del benestar de la gent gran. “Al llarg d’aquest darrer any hem avançat per a garantir l’atenció a les persones grans i ho fem tenint en compte les vostres propostes i inquietuds que compartim en les reunions periòdiques que anem mantenint”, ha assegurat el cap de Govern.

En aquest punt, Espot ha anunciat la contractació de cinc persones noves al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per a donar resposta a les necessitats del col·lectiu. També ha destacat l’obertura del nou centre d’atenció primària de Canillo i la posada en marxa del cicle de xerrades ‘Cuida la teva salut’ per a fomentar hàbits saludables en les persones grans.

Pel que fa a la qüestió de l’habitatge, el cap de Govern ha recordat la flexibilització dels requisits per tal que el col·lectiu de la gent gran pugui accedir al parc públic d’habitatges a preu assequible i la participació del Govern, amb l’aportació de 5 milions d’euros, en la construcció de 54 pisos tutelats dirigits a aquest col·lectiu, amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria i d’aportacions privades.

Finalment, el cap de Govern ha avançat que al setembre està prevista l’obertura del centre de salut mental al Ròdol d’Escaldes-Engordany i que, pròximament, es preveu arribar a l’acord de col·laboració per al desenvolupament el projecte Radars amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.