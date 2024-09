La 5a edició de l’Ordino Jardins d’Art és per a Gemma Piera

Els premiats a l’Ordino Jardins d’Art 2024 (Comú d’Ordino)

L’artista del país, Gemma Piera, ha estat la guanyadora de la cinquena edició de l’Ordino Jardins d’Art amb la instal·lació “Llarg trajecte” que aquest cap de setmana ha estat ubicada als jardins de Casa d’Areny-Plandolit. El jurat, format per la consellera de Cultura del Comú d’Ordino, Mònica Armengol, la comissaria artística del Govern, Meritxell Blanco, i Charlene Bony com a representant del Museu Carmen Thyssen (MCTA), ha decidit per unanimitat atorgar el primer premi, dotat amb 3.000 euros pel Comú d’Ordino, a Gemma Piera.

El premi especial que s’atorgava aquest any per primera vegada i dotat amb 1.000 euros pel Govern d’Andorra ha estat per al treball fotogràfic d’Andrea Camp. Finalment, el jurat també ha decidit atorgar dos accèssits; un per al treball de pintura de Fabian Díaz i l’altre per a la instal·lació de Yolanda Sanmarcos.

Armengol s’ha mostrat molt satisfeta amb les propostes presentades pels artistes “amb temàtiques i tècniques molt variades”, així com amb les visites rebudes durant tot el cap de setmana, especialment diumenge. La voluntat del Comú és continuar treballant en la mateixa línia i ampliar el mercat d’art en properes edicions.

Per la seva banda, el director de Promoció Cultural del Govern, Joan Marc Joval, ha assenyalat que estan contents de col·laborar amb l’Ordino Jardins d’Art, no només cedint espais per a la mostra, sinó també amb el nou premi especial que s’ha atorgat, ja que “serveix per a valorar el treball dels artistes i contribuir a la seva professionalització”.

La guanyadora d’aquesta edició de l’Ordino Jardins d’Art, Gemma Piera, ha estat present en totes les edicions i ha reconegut que per a ella “ser escollida per aparticipar-hi ja és un premi” perquè exposar a l’exterior li permet crear obres que en altres llocs no li és possible.

La instal·lació amb la qual ha guanyat amaga una història personal que versa sobre unes cartes que la seva àvia escrivia al seu home mentre va estar ingressada en un sanatori, de les quals ha escanejat paraules i expressions i les ha convertit en “unes banderoles penjades dels arbres inspirades en les banderoles tibetanes on la gent escriu els seus desitjos i pregàries perquè el vent se les emporti”, ha explicat Piera.