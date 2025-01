Tres detencions per possessió de droga, una per positiu al volant i una altra per conduir amb el permís suspès

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquests darrers dies hi ha hagut tres detencions al país relacionades amb delictes contra la salut pública. Així, la tarda del passat divendres, a la frontera del riu Runer, la Policia va arrestar tres joves turistes de 20, 21 i 22 anys que accedien al país amb quatre pastilles d’èxtasi. A més, els detinguts també es trobaven en possessió de cinc grams d’haixix.

Per altra banda, la matinada de diumenge, una turista de 49 anys va ser detinguda a Andorra la Vella amb una taxa d’alcoholèmia d’1,31. Per un altre delicte, a la tarda del mateix diumenge, es va arrestar un home de 30 anys, a la Massana, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.