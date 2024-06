Jocs en català: “Terra Mare”

Capsa del joc “Terra Mare”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Terra Mare.

Terra Mare és un joc familiar tipus puzle en què un jugador és la Terra i l’altre el Mar i, per torns, han d’anar col·locant llosetes en un mapa medieval per a completar àrees de terra o de mar. Està concebut per a majors de 14 anys i hi poden participar de 2 a 4 jugadors, una partida pot durar sobre els 30 minuts i el fabricant és Devir.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística