Títol: You

Durada: 42 minuts

Gènere: Drama, suspens

Creació: Greg Berlanti, Sera Gamble

Intèrprets: Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Madeline Brewer

Temporades: 5 Capítols: 50

Plataforma: Netflix

You és una història d’amor del segle XXI. Les cartes, les mirades, les notes i els somriures són cosa del passat, ara es lliga a través d’internet. Joe Goldberg és un administrador de llibreria d’uns 25 anys, un dia topa amb una aspirant a escriptora de la qual queda enamorat. Ella és perfecta per a Joe i aquest no dubta a buscar una manera d’acostar-s’hi.

Per això, l’era digital serà la seva millor aliada i a través de les xarxes socials intentarà que se n’enamori. Gairebé malaltís, l’obsessió de Joe a través de les eines socials el porta a eliminar qualsevol inconvenient o obstacle per a aconseguir l’acostament. La ficció és un recorregut des de la passió fins a l’obsessió més desmesurada.





Per Sensacine