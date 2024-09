AR+I participarà al ‘Col·loqui sobre els pol·linitzadors i els espais naturals protegits’ a Prada de Conflent

Una papallona (AR+I)

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) participarà, el proper dijous, dia 26 de setembre, en una conferència sobre el *projecte de seguiment de papallones diürnes d’Andorra (BMS), al ‘Col·loqui sobre els pol·linitzadors i els espais naturals protegits’, organitzat per la Federació de Parcs Naturals de Catalunya. La conferència tindrà al cinema Lido de Prada de Conflent en una jornada programada en horari de matí i tarda.

El *BMSAnd (Andorran Butterfly Monitoring Scheme) és el projecte de seguiment de papallones diürnes d’Andorra iniciat l’any 2004, que té com objectiu conèixer la diversitat d’espècies d’aquests insectes i controlar l’evolució de les seves poblacions, atès el seu caràcter bioindicador.

La xarxa segueix una metodologia molt específica original del Regne Unit i que s’aplica avui a molts països europeus. Les papallones són insectes amb un clar caràcter bioindicador: són molt susceptibles als canvis ambientals. Per aquest motiu, és molt interessant fer-ne un seguiment continuat per tal de controlar com s’adapten a diversos canvis dels usos del sòl o als efectes del canvi climàtic.

La xarxa de seguiment de papallones diürnes compta amb deu itineraris actius repartits per tota la geografia andorrana. En el projecte, que està coordinat per Andorra Recerca + Innovació (AR+I), hi participen també col·laboradors voluntaris i els diferents espais naturals del país.

Després de molts anys de recollida de dades dels itineraris andorrans es comencen a albirar alguns resultats sobre les tendències de les diferents poblacions de papallones. A continuació podeu accedir als darrers informes anuals del projecte, on hi trobareu els resultats i tota la informació detallada del projecte.

Al mateix temps, el projecte BMSAnd té una vessant pedagògica molt important, ja que l’espectacularitat d’aquests insectes sempre ha cridat l’atenció de la població. Cada any s’organitza una trobada oberta a la ciutadania, organitzant una excursió per a visualitzar les diferents espècies de papallones del país, explicar-ne curiositats i les particularitats del projecte.

Andorra Recerca + Innovació agraeix als col·laboradors del BMSAnd que participen activament dels seguiments arreu del territori: Josep Mª Azcárate, Eduard Boldú, Roger Caritg, Jordi Dantart, Toni Feliu, Jordi Jubany, Carles Múgica, Jordi Nicolau, Josep Palau, Clara Pladevall, Isabel Rogé i Eric Sylvestre.