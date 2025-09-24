Injecció econòmica per al Consell Comarcal de Cerdanya per a clausurar l’abocador i construir una nova instal·lació

El Govern autoritza l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a finançar dues actuacions estratègiques en matèria de gestió de residus municipals, amb una inversió total de 16.218.520,04 euros. Aquestes actuacions destinen més d’11 milions d’euros al Consell Comarcal Cerdanya per a clausurar l’abocador i construir una nova instal·lació, i 5 milions al Consorci de Residus del Maresme per al Parc Circular Mataró-Maresme.
Aquestes iniciatives s’emmarquen en el procés de revisió del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Prevenció i Tractament de Residus de Catalunya (PINFRECAT 2025-2035) i responen a tres línies prioritàries d’actuació: tancar abocadors, potenciar les instal·lacions de prevenció i reutilització, i donar suport directe als ens locals.
El pla, actualment en fase d’elaboració i a consulta prèvia amb els ens locals i els agents socials, té com a objectiu actualitzar les necessitats d’infraestructures del país per a la pròxima dècada. L’actualització del PINFRECAT permetrà planificar les inversions prioritàries, donar resposta a les noves exigències europees en matèria de reciclatge i reducció de residus, i reforçar el paper dels ens locals com a motors de la transició cap a l’economia circular.
Clausura del dipòsit i nou centre de tractament a la Cerdanya
L’ARC destinarà 11.218.520,04 euros, mitjançant una subvenció directa en espècie, al Consell Comarcal de la Cerdanya per a la clausura de l’abocador i per a la construcció d’un nou centre de tractament de residus municipals. L’objectiu és, d’una banda, clausurar i segellar de manera definitiva el dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya, que ha esgotat la seva vida útil i, de l’altra, construir un nou centre de tractament de residus municipals al mateix municipi.
Aquest centre tindrà capacitat per a recuperar materials i realitzar el bioassecat de la fracció resta; tractar i recuperar residus voluminosos; compostar la fracció orgànica recollida selectivament i transferir el rebuig i altres fraccions cap a instal·lacions de valorització, com la planta d’Andorra.
La comarca de la Cerdanya, que actualment ha de transferir gran part dels seus residus a llargues distàncies, disposarà per primer cop d’unes instal·lacions pròpies que reduiran costos de transport i impactes ambientals.
Aquesta serà la primera gran actuació que l’ARC executa directament en espècie, amb la voluntat de donar un impuls decidit al suport als ens locals en el desplegament d’infraestructures previstes al PINFRECAT.