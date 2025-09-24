Busquen un boletaire desaparegut a Bóixols. Aquest dimarts en van rescatar dos més

Els Bombers de la de la Generalitat busquen des d’aquest dimarts al vespre un boletaire que ha desaparegut a Bóixols, dins el terme municipal pallarès d’Abella de la Conca i a tocar del municipi de Coll de Nargó. Des del cos d’emergències han explicat que l’avís de la desaparició s’ha rebut passades les 8 del vespre. Per ara, el dispositiu de recerca ha treballat tota la nit a la zona del Coll de Bóixols, al límit entre el Pallars Jussà i l’Alt Urgell. Es treballa amb la unitat canina i l’equip de drons, entre d’altres, i s’hi han afegit reforços com el d’una dotació dels Bombers Voluntaris de Coll de Nargó, segons ha informat aquest cos local.
De moment la recerca no ha donat resultat, però s’espera que aquest matí de dimecres es pugui accelerar amb la llum de dia. Una de les preocupacions és el fet que la desaparició s’ha produït en un context de baixada de temperatures. Aquesta darrera nit la mínima ja s’ha situat al voltant dels zero graus en moltes poblacions del Pirineu i àmpliament sota zero als cims.
Dos altres rescats de boletaires
Paral·lelament, els Bombers han informat que aquest dimarts mateix, abans d’aquesta desaparició, ja van haver de fer dos altres rescats de boletaires, tots dos a l’Alt Urgell. Cap a 1/4 de 4 de la tarda van rebre un primer avís d’una persona que estava desorientada al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Més tard el van localitzat en bon estat i el van acompanyar amb helicòpter fins al Refugi de la Basseta, a Sant Joan de l’Erm. A més del mitjà aeri es van mobilitzar 9 dotacions terrestres, amb efectius del GRCR i del GRAE.
Més tard, cap a 1/4 de 6, l’helicòpter del MAER i els agents del GRAE van localitzar un altre boletaire perdut a Coll de Nargó i el van portar fins al lloc on l’esperaven els seus familiars. En aquest cas hi van actuar 14 dotacions.