Impulsen una “manifestació d’interès” per a la reactivació de municipis de menys de 5.000 habitants

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) del Govern d’Espanya ha llançat una “manifestació d’interès (Call for Interest)” de la qual es podran beneficiar 736 municipis de menys de 5.000 habitants a Catalunya, entre els quals hi ha, per tant, la gran majoria dels de l’Alt Pirineu i Aran. Hi estarien inclosos, per exemple, tots els consistoris de l’Alt Urgell tret del de la Seu.

L’objectiu és “identificar i localitzar projectes solvents amb impacte per al repte demogràfic i la lluita contra la despoblació” en relació amb alguns dels components que configuren el Pla d’ Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta Manifestació, que es finança amb els fons europeus Next Generation, complementarà les ajudes dels Fons LEADER del programa de desenvolupament rural i “representen una oportunitat perquè les PIMES d’aquests municipis accedeixin a fons en el medi rural”. Segons ha dit la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera. Aquests fons, ha afirmat Cunillera, donen compliment a el mandat d’abordar el Repte Demogràfic i al recent nomenament de l’aranès Paco Boya al capdavant front de la Secretaria General de l’MITECO, atès que coneix de primera mà les necessitats de l’entorn rural”.

De cara a accentuar l’impacte dels projectes impulsats en el Pla de Recuperació, es pretén identificar actors interessats a dur a terme accions concretes per abordar el repte demogràfic i orientades als municipis de menys de 5.000 habitants. Entre les àrees en què es vol actuar hi ha:

-Impuls a la transició energètica “com a palanca d’atracció d’activitat i població a partir de l’energia sostenible i assequible”. Això inclou comunitats energètiques, millora de l’eficiència energètica i rehabilitació de l’entorn edificat i d’habitatges; el desplegament de renovables i mobilitat sostenible.

-Impuls de la bioeconomia, mitjançant l’aprofitament sostenible de recursos endògens (agraris, forestals, vinculats a la protecció de la biodiversitat).

-Sanejament i depuració en nuclis rurals.

-Connectivitat digital en àrees rurals de difícil cobertura, tant de banda ampla com a mòbil.

-Destinacions turístiques sostenibles en el medi rural.

-Recuperació de el patrimoni i difusió de projectes culturals.

-Atenció i cura de les persones en àrees rurals o en despoblació.

-Projectes de transformació social.

Els ens locals interessats en aquest programa poden enviar un correu a l’adreça bzn-retodemografico@miteco.es, fins al 23 de desembre, tot especificant que és és a la ‘Manifestació d’Interès-Repte Demogràfic’.