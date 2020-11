L’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants s’oposa a l’increment dels impostos especials

Després de la segona reunió mantinguda amb el Govern, l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (ASIDCA) reitera la seva oposició a l’increment dels impostos especials que pretén impulsar l’executiu ja que tindrà impactes negatius per al sector dels hidrocarburs i per a la ciutadania en general.

En aquest sentit, aquesta mesura farà que el consumidor nacional hagi de pagar més car el carburant que li permet desplaçar-se diàriament. Per altra banda, està en qüestió la viabilitat del sector, tenint en compte que el 76% les vendes de carburant d’automoció són adquirides pels turistes. Des d’ASIDCA es remarca que tot plegat suposarà una reducció del diferencial de preu amb els països veïns, farà perdre recaptació d’impostos per la importació dels productes i també farà perdre vendes. En conclusió, “perdrem com a país i se seguirà emetent la mateixa quantitat de CO2”.

A més, des d’ASIDCA es recorda que la importació de carburant aquest any 2020 patirà una davallada del 27% i afegeix que el 2021 es començarà ple d’incertesa. Així mateix, i contràriament al que s’havia anunciat, assenyala que cap dels països veïns, ni Espanya ni França, aplicaran cap increment en els impostos sobre els carburants malgrat tenir-lo previst per aquest any 2021. És davant d’això que des d’ASIDCA es continua manifestant que “ara no toca” aplicar cap increment impositiu.

Paral·lelament, des del sector es proposa al Govern diferents accions per reduir les emissions de CO2. La primera és que l’executiu incentivi la substitució del parc mòbil antic més contaminant, no només per vehicles elèctrics i híbrids sinó també per vehicles de combustió de nova generació. Està demostrat que l’emissió de CO2 dels vehicles de gasolina o gasoil de nova generació és més baixa que els models 100% elèctrics o híbrids, si es considera la fase de construcció del vehicle i el seu futur consum elèctric. Cal recordar també que el principal sector emissor de CO2 a Europa és la generació d’electricitat. Amb aquesta mesura s’ajuda també les empreses del país del ram de l’automoció com els concessionaris de vehicles, tallers de reparació de vehicles etc.

En segon lloc, l’ASIDCA proposa que el Govern incentivi clarament la substitució de les calderes de calefacció més contaminants, fent-ne publicitat perquè la ciutadania en tingui coneixement. Amb aquesta mesura s’ajuda també les empreses del país especialitzades en instal·lar i mantenir les calderes de calefacció, així com els majoristes que les venen.

Des de l’associació es lamenta que, malauradament, la població només te la percepció que el gasoil és dolent i l’ha de canviar per una altra energia.

El sector dels carburants reuneix una vintena d’empreses, 54 estacions de servei i dona feina a mig miler de treballadors. L’any 2019 va aportar, en concepte d’impostos, 48,6 milions d’euros a les arques de l’Estat, l’11% del pressupost anual de l’Estat.