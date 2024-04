Hoquei gel femení a Canillo: Dolç inici d’Espanya davant d’Islàndia en el Campionat del Món (8-0)

El combinat espanyol s’ha imposat al d’Islàndia per 8 a 0 (RFEDH)

Inici somiat per a la selecció espanyola al Campionat del Món Femení d’Hoquei Gel 2024 (Divisió II Grup A), que aquest diumenge ha arrencat al Palau de Gel de Canillo (Andorra). Espanya ha marcat la pauta del partit des del principi contra Islàndia, amb un matiner gol de Claudia Castellanos després de tres minuts de joc. A la fi del duel, 8 a 0 per a les espanyoles.

La tònica no ha variat durant la resta del matx, amb l’equip entrenat per Juan Bravo molt ficat en l’encontre i sense concedir ocasions a una Islàndia que només ha disparat en deu ocasions entre els tres pals de la porteria defensada per Alba Gonzalo i Carolina Moreno.

A més de Castellanos, el festí golejador l’han completat Bridget O’hare, Vega Muñoz (2), Sofía Scilipoti, Haizea Fernández de Romarategi y Nerea Giménez (2), i han confirmat la primera victòria de la selecció nacional espanyola (8-0) en el seu camí cap a l’or.

Aquest dilluns, en terres andorranes, l’equip nacional espanyol tindrà un nou repte davant Mèxic, a partir de les 20 hores, retransmès per RTVE Play i Teledeporte.