Espècies en perill d’extinció: Aurora dels guarets

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
L’aurora dels guarets és una papallona d’aspecte característic. Tot i que s’assembla a Anthocharis euphenoides, presenta l’anvers de l’ala anterior blanc, amb taca gruixuda discoidal negra amb forma de “C”, a més de l’angle apical negre (verd-gris), un traç gruixut el·líptic (oval) al centre, de color ataronjat, molt vistós. En condicions de laboratori, s’ha vist que la crisàlide pot hibernar fins a quatre anys, però no s’ha confirmat en poblacions naturals. Grau d’amenaça: en perill d’extinció.
Hàbitat
- Habita en ambients estèpics, on l’agricultura extensiva permet practicar el guaret i això afavoreix la presència abundant de poblacions de crucíferes. A la primavera, les femelles ponen els ous en aquestes crucíferes, de les quals s’alimenten les erugues. També es pot trobar als marges de camins i ambients ruderals.
Distribució
- És una espècie de distribució disjunta. Té dos nuclis clarament diferents: apareix a la península Ibèrica i al Marroc i després en una zona de distribució més extensa, que va des de Turquia fins a l’Àsia central. A la península Ibèrica es distribueix, principalment, per la depressió de l’Ebre, els subaltiplans sud i nord i algunes localitats de les serres bètiques. A Catalunya hi ha registres històrics de l’espècie en diverses localitats de la Depressió Central, però els registres més recents es localitzen a la plana de Lleida i a les Terres de l’Ebre.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.