Golf: Eric Galimany finalitza 7è a la prova del Toro disputada a Los Arqueros (Cadis)

Després d’una setmana on la pluja va fer la guitza, als jugadors de golf que volien participar en el torneig de l’Atalaya, a Andalusia, l’organització del Toro Tour va poder “salvar” la situació, organitzant un torneig d’un dia a Los Arqueros. De tres dies a un, la qüestió era poder disputar un nou torneig per terres gaditanes.
El jugador, Èric Galimany, va poder mostrar el seu nivell, en un camp on el vent va ser el protagonista. A diferència que a San Roque, el jugador andorrà va saber adaptar-se bé. Fins i tot va liderar la competició, fins el forat 5, però una crisi entre els forats 6 i 8 amb un triple bogey, un doble bogey i un bogey van provocar el descens a la classificació. Els seus quatre berdies van fer que al final sumés una targeta final de 73 cops, +2 del par del camp.
El guanyador va ser l’irlandès, Jonathan Keane, amb 70 cops, -1 del par del camp.
