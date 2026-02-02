Golf: Eric Galimany finalitza 7è a la prova del Toro disputada a Los Arqueros (Cadis)

Eric Galimany durant el torneig (FGA)

Després d’una setmana on la pluja va fer la guitza, als jugadors de golf que volien participar en el torneig de l’Atalaya, a Andalusia, l’organització del Toro Tour va poder “salvar” la situació, organitzant un torneig d’un dia a Los Arqueros. De tres dies a un, la qüestió era poder disputar un nou torneig per terres gaditanes.

El jugador, Èric Galimany, va poder mostrar el seu nivell, en un camp on el vent va ser el protagonista. A diferència que a San Roque, el jugador andorrà va saber adaptar-se bé. Fins i tot va liderar la competició, fins el forat 5, però una crisi entre els forats 6 i 8 amb un triple bogey, un doble bogey i un bogey van provocar el descens a la classificació. Els seus quatre berdies van fer que al final sumés una targeta final de 73 cops, +2 del par del camp.

El guanyador va ser l’irlandès, Jonathan Keane, amb 70 cops, -1 del par del camp.

