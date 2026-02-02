A l’equador de la campanya d’hivern es registra un 2,3% menys de temporers

En data 24 de gener de 2026, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 96,8% amb 4.834 autoritzacions acordades. La quota inicial acordada per decret és de 4.995 autoritzacions en global, de les quals 34 pertanyen a treballadors comunitaris fronterers, 1.119 a no fronterers i 3.842 a extracomunitaris. No obstant això, aquestes dades són orientatives i en cap cas són tancades.
La dinàmica de les contractacions el 24 de gener se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un -7,1% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 285 permisos menys) i en un +18,1% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 172 permisos més).
La contractació de personal per a les quotes de temporada 2025-2026 és inferior a la de la temporada anterior a la mateixa data en un -2,3% (113 treballadors menys).