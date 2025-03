FGC ultima treballs de millora a la línia Lleida – La Pobla de Segur per a reforçar la seguretat i l’accessibilitat

El president d’FGC, Carles Ruiz, durant la seva intervenció a Vallfogona de Balaguer (Govern.cat)

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, i la directora general d’FGC, Alicia Valle Cantalejo, acompanyats de l’alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana Benseny, i de l’alcaldessa de Térmens, Concepció Cañadell Salvia, han visitat aquest divendres dues obres que Ferrocarrils està finalitzant a la línia Lleida – La Pobla de Segur.

Durant la visita, la directora de Material Mòbil i Xarxa Ferroviària d’FGC, Esther García Torralbo, ha explicat en què han consistit ambdues actuacions: d’una banda, la supressió del pas a nivell número 16, a Vallfogona de Balaguer; i de l’altra, la construcció d’un pas inferior al baixador de Térmens; unes obres que contribuiran a millorar la seguretat i l’accessibilitat així com la permeabilitat a la línia.

A Vallfogona de Balaguer, el president d’FGC ha assegurat que “la supressió de passos a nivell de la xarxa és una prioritat per a Ferrocarrils perquè el nostre objectiu principal és garantir la seguretat de les persones usuàries”. Ruiz ha destacat que “actuacions com aquesta formen part del conjunt de millores que ha dut a terme FGC a la línia Lleida-La Pobla des de l’any 2016, amb una inversió de més de 80 milions d’euros”. En la mateixa línia, el president d’FGC ha subratllat a Térmens que “el rècord anual de viatges, assolit l’any passat a la línia, evidencia la qualitat i la fiabilitat del servei que oferim i el nostre compromís amb la millora contínua”.

Un nou pas elevat a Vallfogona de Balaguer permetrà la supressió del pas a nivell número 16 de la línia Lleida – La Pobla de Segur, que fins ara servia al “Camí de la Coma”. És un pas elevat de 12,3 metres de longitud i 10 metres d’amplada, amb dos carrils de 3,5 metres d’amplada i vorera sobre la línia del tren. El nou pas superior s’ubica 96 metres al sud de l’actual i donarà sortida a una mitja rotonda que facilitarà el correcte accés a la C-13. L’actuació permetrà millorar la seguretat ferroviària i viària.

Els treballs, amb un pressupost de 980.000 euros (abans d’IVA), es van iniciar al maig i finalitzaran durant les properes setmanes.

L’alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana, ha subratllat que “es tracta d’una obra important no només per a la seguretat dels veïns i veïnes sinó perquè suposa una inversió important al territori i, a la vegada, guanyem una entrada de vehicles més segura de la que teníem fins ara d’accés per la C-13”. Castellana ha destacat que “suposa una mobilitat més segura i fàcil de la que teníem fins ara”.

Per la seva banda, un pas inferior al baixador de Térmens, substituirà el pas de servei de vianants. El nou pas inferior, sota les vies del ferrocarril, consta d’un calaix de formigó de 3 metres d’amplada i 2,5 metres d’alçada, rampes adaptades a persones amb mobilitat reduïda i escales. La construcció d’aquest pas inferior, que inclou una adequació dels accessos i de l’entorn del baixador, millorarà notablement la seguretat i el confort de les persones usuàries que accedeixin al baixador així com la permeabilitat de la línia Lleida-La Pobla de Segur al seu pas pel nucli urbà de Térmens.

Les obres, amb un pressupost de 792.000 euros (abans d’IVA), es van iniciar a l’octubre i acabaran a finals de mes.

L’alcaldessa de Térmens, Concep Cañadell, ha assegurat que “les veïnes i els veïns de Térmens ens sentim uns privilegiats de poder gaudir del servei que ofereix la línia Lleida-La Pobla perquè disposem d’un transport públic de qualitat i amb puntualitat rigorosa”. Cañadell ha afirmat que “l’obra que avui visitem millorarà els accessos quedant perfectament integrats al nucli urbà donant més seguretat i accessibilitat als usuaris” i ha agraït a Ferrocarrils “la sensibilitat davant les demandes sorgides des del territori i el seu tarannà de diàleg i col·laboració”.





Tercer any consecutiu de rècord de demanda

La línia Lleida-La Pobla de Segur ha tancat l’any 2024 amb més de 446.000 viatgers, un 19,8% més que el nombre de viatgers que s’havia registrat el 2023, encadenant així el tercer any consecutiu de rècord de demanda. La línia ja havia superat l’any 2022 la demanda prèvia a la pandèmia i, des de llavors, ha mantingut una tendència imparable a l’alça. De fet, la demanda de 2024 és un 77% més alta que la del 2019 i, a més, multiplica per 6 la demanda que hi havia a la línia l’any 2015 (74.603 viatges), l’any abans que Ferrocarrils n’assumís el servei.