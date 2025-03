L’ONCA inicia la temporada amb el Concert de la Constitució

Imatge del concert de la Constitució de 2024. Foto: Àlex Tena / arxiu FONCA

La Fundació ONCA organitza el tradicional Concert de la Constitució, amb el títol Les Valls d’Andorra: natura, cançons i llegendes, donant el tret de sortida a la temporada 2025. El concert serà el divendres 14 de març, a les 12 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i ja són a la venda les entrades a www.onca.ad, al preu de 5 euros. La recaptació anirà destinada al programa per a les persones de la Fundació ONCA, que té com a objectiu apropar la música i la cultura als col·lectius vulnerables.

L’ONCA i la Jonca compartiran escenari amb una formació orquestral de divuit cordes, que comptarà amb la participació del solista de guitarra andorrà, David Font, la cantant Laura Garcia Olalla, el percussionista Jonás Gimeno i la narració de Txell Díaz. Segons Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA, “el tradicional Concert de la Constitució ve enguany acompanyat d’uns textos que reflexionen a l’entorn de les Valls d’Andorra, el medi ambient, el Patrimoni de la Humanitat (Vall Madriu-Perafita-Claror), les llegendes andorranes i la tradició oral al Principat. Una nova proposta per a recuperar el patrimoni musical andorrà i engrandir-lo a través de nous encàrrecs a autors del Principat. El Concert de la Constitució vol homenatjar les partitures que fan de la nostra història musical un referent als Pirineus”.

L’inici del programa comptarà amb peces recuperades del passat segle XX, com la sardana Valls d’Andorra, de Tomàs Gil Membrado, arranjada per Gumí, o l’Aplec de Meritxell, de Joan Roure i Jané, amb adaptació per a cordes de David Sanz, obra estrenada en el marc del Concert de la Constitució de l’any 2022.

Acte seguit, tindrà lloc l’estrena absoluta de dues obres del compositor Toni Gibert: El lament de la fada de Fontargent i La processó de Sispony. Segons Gibert“per a revifar el folklore, tant important són les notes com les històries, aquelles històries de vora el foc que malauradament es van oblidant. Aprofitant l’empenta de l’Albert Gumí, he volgut, a través de la música, recuperar aquestes històries per a crear una sèrie de poemes simfònics a la manera dels nacionalistes europeus del segle XIX”.

El concert continuarà amb l’obra El Madriu encara és viu de l’autor andorrà, Lluís Cartes, una peça que es va estrenar al mes de juliol de 2024 amb motiu del 20è aniversari de la declaració de Patrimoni de la Humanitat per la Unesco de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. En aquesta ocasió, l’obra serà interpretada per orquestra de corda i percussió. Segons Cartes “l’obra és un cant d’amor a la natura. És una música absolutament lligada al medi ambient, a aquest medi ambient que ens envolta, a aquests fantàstics paratges que son nostres però que, pel seu immens valor, també son Patrimoni de tota la Humanitat”.

Finalment el concert es tancarà amb la interpretació de quatre cançons andorranes recuperades pel guitarrista David Font, Jo vai i vinc, Auzellet que vas volant, Josep balla la dinguilindaina i Sota l’olivera, amb la col·laboració de Laura Garcia Olalla, a la veu i arranjaments, i de Jonás Gimeno, a la percussió. Aquestes peces formen part del treball “Engrunes del Patrimoni”, que es a iniciar al 2023 amb motiu del centenari de l’inici de la creació de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Segons Gumí “un treball ingent promogut des de l’Orfeó Català que volia recopilar tota la tradició oral cantada als Països Catalans i que es va dur a terme en unes missions de recollida pel territori que es van allargar fins l’any 1940 quan la guerra civil espanyola va provocar que s’aturessin”.

L’actuació finalitzarà amb l’himne andorrà interpretat conjuntament.