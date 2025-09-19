Ferit un motorista en un sinistre a Sant Julià

Aquest dijous, 18 de setembre, a la tarda, va tenir lloc un accident de circulació, el qual va saldar-se amb una persona ferida. El succés va produir-se a la rotonda Molines, a Sant Julià de Lòria. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit pocs minuts abans de les cinc de la tarda (16:52 hores).
Les mateixes fonts dels servei de l’ordre assenyalen que en l’esmentat incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta, d’una banda, d’una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra i, de l’altra, un turisme amb placa espanyola. El conductor de la moto, un home de 52 anys, veí de les valls, va resultar ferit en el sinistre.