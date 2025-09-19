L’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell es presentarà al públic dissabte

El claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell ha acollit, aquest dijous, la inauguració de les obres de restauració i benedicció de l’orgue del temple catedralici. En la presentació hi ha participat el Degà del Capítol de la Catedral, Mn. Benigne Marquès; el Canonge-organista, Mn. Jordi Miquel, i l’orguener que ha dut a terme la restauració, Alejandro Turanzas.
El Degà ha subratllat la necessitat de la restauració “perquè tota catedral necessita el seu orgue en condicions”. Sota aquesta premissa, l’any 2023, Mons. Joan-Enric Vives, aleshores Bisbe-Arquebisbe d’Urgell, juntament amb el Capítol de la Catedral van prendre la decisió de restaurar l’instrument. Ha valorat molt la ingent tasca de rehabilitació que n’ha fet el taller d’orgueneria Alejandro Turanzas Organeros (Bizakaia), i la feina integral realitzada, que va de les manxes, al sistema pneumàtic, els tubs, els secrets i la mateixa consola, per tal de resoldre la degradació que havia viscut l’instrument a causa temps transcorregut sense grans intervencions.
Mn. Jordi Miquel ha contextualitzat la història l’instrument posant en valor el patrimoni musical que representa, doncs és un dels pocs instruments on es pot interpretar amb propietat el repertori dels músics romàntics. Es tracta d’un orgue centenari, construït el 1919 pel mestre orguener Lope de Alberdi Rekalde, únic en la seva classe i pel seu nivell de conservació i de sonoritat, amb més de 1.500 tubs i un ampli repertori de registres.
Finalment, l’orguener restaurador, de gran experiència en restauracions d’altres orgues fabricats pel mestre Lope de Alberdi, sobretot al País Basc -on hi ha la majoria de les seves peces- ha posat en relleu la gran qualitat i la bellesa del so d’aquest orgue: aquest precisament, el de la Catedral urgel·litana, és el més gran que coneix d’aquest constructor -realitzat en la seva maduresa productiva- i el que millor sonoritat s’ha aconseguit després de la restauració.
Presentació el proper dia 20
Les obres de restauració de l’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, es presenten al públic el dissabte dia 20 de setembre, a les 18:00h, en un acte d’inauguració i de benedicció de l’instrument i un concert inaugural. L’acte és obert a tota la ciutadania i es preveu l’assistència d’autoritats locals i del Principat d’Andorra.
L’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell és un dels pocs instruments on es pot interpretar amb propietat el repertori dels músics romàntics. Es tracta d’orgue centenari, construït el 1919 pel mestre orguener Lope de Alberdi Rekalde, un dels mestres ben considerats del seu temps. Es construeix amb les últimes innovacions tècniques del moment, entre les quals hi ha la instal·lació del motor elèctric, utilitzat des de finals del segle XIX.
L’acte tindrà com a moment central la benedicció de l’instrument a càrrec de Mons. Josep-Lluís Serrano, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, en un acte litúrgic acompanyat de les notes musicals del nou orgue. Després tindrà lloc el concert inaugural ofert per l’organista Miquel González, professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida i organista de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Concert de Mons. Valentí Miserachs
Al dia següent, el diumenge 21 de setembre, coincidint amb el primer aniversari de l’ordenació de Mons. Josep-Lluís Serrano, i després de la celebració eucarística de les 11:30, Mons. Valentí Miserachs oferirà un concert d’orgue, amb obres de Frescobaldi, Zipoli, Bach, Boëllma, Bossi i d’ell mateix. Mons. Miserachs és Canonge de la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor, Prelat d’Honor de Sa Santedat i protonotari apostòlic. Mestre Director de la Cappella Musicale Liberiana de la Basílica de Santa Maria Major a Roma fins el 2019; i, a més, compositor de música sacra.
Una restauració de dos anys
Les obres de restauració de l’orgue es van iniciar la darrera setmana d’abril de l’any 2023. Foren encarregades a l’empresa Alejandro Turanzas Organeros, amb seu a Igorra (Bizkaia), i hi han participat cinc persones en diferents tasques. S’ha dut a terme un profund treball de neteja de l’interior de l’instrument; s’han desmuntat les parts més importants de la seva maquinària per a ser restaurades; s’ha netejat i restaurat la consola – que és de pupitre i està separada del cos de l’orgue- i les seves peces de manipulació i les tecles. Per a la reparació dels diferents elements de l’instrument s’han utilitzat materials i coles de la mateixa naturalesa que els emprats originalment.
La gran importància d’aquest instrument
Aquest orgue fou concebut com un instrument que fos una rèplica de l’orquestra simfònica, amb registres que cercaven reproduir la sonoritat de diversos instruments, com l’oboè el clarinet o el violí. És el que se’n diu un instrument anomenat “orgue romàntic simfònic”. Aquest concepte es va anar deixant en els segles posteriors, i això fa que l’orgue de la Catedral de la Seu d’Urgell sigui un dels pocs orgues en els que s’interpreta amb tota la seva dimensió l’obra d’autors romàntics, amb un so bellíssim, típic de l’orgue romàntic francès.
Es va instal·lar a la Catedral el 30 de setembre de 1920, amb la benedicció de Mons. Justí Guitart, Bisbe d’Urgell -assistit dels Canonges i Mestres de Cerimònies- i un concert inaugural a càrrec de l’organista de la catedral, Mn. Enric Marfany, i el jove músic i compositor Antoni Alberdi, fill de Lope Alberdi. Ha superat les dificultats inherents a la Guerra Civil i la crema d’elements de la Catedral de 1936, i només s’hi ha fet al llarg dels anys algunes reparacions parcials que, amb el temps, s’han mostrat insuficients.
Cinquè orgue en la història de la Catedral
L’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell el va construir l’orguener Lope Alberdi i Recalde l’any 1919, a petició del Capítol de la Catedral després de la restauració de la mateixa. Des de la construcció de la Catedral d’Urgell el temple ha acollit quatre orgues abans de l’actual: el primer de l’any 1945, construït per Armenter Brocà; el segon de 1544 impulsat pel compositor Joan Brudieu i fabricat per Fermí Granollers; el tercer construït per fra Antoni Llorens l’any 1611; i el darrer de l’any 1742 obra d’Antoni Boscà. Els registres de l’instrument actual són romàntics, amb imitació del violoncel, viola de gamba, violí, clarinet, oboè, veu humana, flauta. Durant la restauració es va reutilitzar el “Lleno”, “Quincena” i “Corneta” de l’orgue anterior.
Decisió del Capítol de la Catedral de Santa Maria d’Urgell
El Capítol de la Catedral de Santa Maria d’Urgell va considerar que la situació de l’orgue s’havia de millorar, atès que no s’hi ha fet reparacions d’importància i s’havia perdut gran part de la seva potència i la brillantor inicial del so. A més, es va considerar que calia no demorar la restauració d’un element molt important per a la litúrgia, sobretot, després de la restauració de la Catedral, realitzada uns pocs anys abans. Els treballs de restauració (2023 – 2025) han anat a càrrec del Capítol de la Catedral que n’ha assumit les despeses, tot i que s’han fet aportacions de donatius particulars.