Taller de creació i decoració de serps de cartolina, a l’MCTA

El proper dissabte, dia 20 de setembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) proposa gaudir de la darrera activitat de setembre que ha estat programada. L’equipament cultural tancarà un mes ple de creativitat amb un taller molt especial de creació i decoració de serps de cartolina, inspirat en l’obra Serp-arbre, de l’artista català Modest Cuixart. “Una oportunitat única per a apropar-se al seu univers artístic d’una manera divertida i participativa”, assenyalen des del museu.
Durant l’activitat, petits i grans podran deixar volar la imaginació tot transformant un material senzill en una peça original i plena de color, asseguren des del Museu Carmen Thyssen Andorra. El taller comptarà amb cinc sessions diferents en horaris de matí o de tarda per tal de poder escollir la que millor escaigui.
Dades d’interès
- Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu per participant: 2 euros
- Reserves: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
- Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult