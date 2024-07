FEDA presenta la 2a edició del concurs fotogràfic “Una mirada sostenible”

Cartell del concurs fotogràfic “Una mirada sostenible” (FEDA)

La segona edició del concurs fotogràfic de FEDA Cultura, ‘Una mirada sostenible’, ja és una realitat. Des d’aquest dimarts i fins al 15 d’octubre, qui vulgui optar a algun dels premis que se’n reparteixen podrà fer-ho a través del web www.unamiradasostenible.ad. Es busquen les millors fotos sobre sostenibilitat, incloent-hi el canvi climàtic, l’acció de l’ésser humà sobre l’ecosistema, el medi ambient, la biodiversitat, però també l’energia, l’estalvi energètic i la generació d’electricitat amb fonts renovables, entre d’altres.

El propòsit d’aquest concurs és difondre els objectius del desenvolupament sostenible i divulgar els efectes sobre el clima i el planeta de les activitats de l’home, així com les energies netes. És una més de les accions que organitza FEDA Cultura amb aquesta intenció, però molt valuosa, tal com ha explicat la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela de FEDA, Nerea Moreno.

Moreno ha destacat el fet que aquest concurs inspiri la creativitat del col·lectiu fotogràfic del país i que els seus missatges arribin a centenars de persones a través de les xarxes socials, el calendari anual de FEDA i exposicions com la que està instal·lada a la Casa dels Guardes de FEDA al Camí hidroelèctric d’Engolasters amb les premiades de l’anterior edició.

En aquesta nova edició 2024 hi haurà un primer premi, dotat amb 900 euros en efectiu i 900 euros per a material fotogràfic; una menció especial “Andorra i l’energia”, a la qual poden optar les millors fotografies preses a Andorra i on aparegui expressament algun element paisatgístic o de qualsevol altres tipus d’Andorra i que es relacioni amb el món de l’energia; i una menció especial “Canvi Climàtic”, a la qual poden optar les millors instantànies que transmetin un missatge que evidenciï o denunciï els efectes del canvi climàtic sobre les ciutats, la natura o qualsevol ecosistema. Les mencions especials rebran un premi de 500 euros en efectiu i 500 euros per a material fotogràfic.

Aquestes fotos, i una vintena més de seleccionades, seran exposades a finals de 2024 a l’MW Museu de l’Electricitat. Les fotografies no premiades, però que hagin estat seleccionades per a l’exposició rebran un reconeixement de 200 euros en efectiu. Una dotzena d’entre totes aquestes apareixeran al calendari FEDA 2025. A banda, s’ha previst un premi de 200 euros en material fotogràfic per a la gent de FEDA que faci la millor fotografia sobre sostenibilitat.

L’any 2022 es va celebrar la primera edició del concurs, que va comptar amb 232 fotografies participants; ara s’ha repetit amb una periodicitat biennal, per a animar les persones participants a buscar la seva particular, personal i intransferible mirada sobre el món, sempre des del prisma de la sostenibilitat, les energies renovables, la transició energètica i mostrant també com afecta el canvi climàtic.

Així doncs, les persones que vulguin prendre part en la segona edició d’”Una mirada sostenible” poden enviar fins a 10 fotografies al concurs. Tenen fins el 15 d’octubre per a fer arribar les seves propostes mitjançant el portal unamiradasostenible.ad o presencialment a l’MW Museu de l’Electricitat en el seu horari habitual d’obertura.