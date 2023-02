Fa 58 anys, els Beatles iniciaven el rodatge del film Help!

Hi ha evidències que demostren que els Beatles és una de les formacions que més han aportat al món de la música. La contribució del grup i, també, dels seus components a nivell individual, és extraordinària. No ha de fer por afirmar que els de Liverpool, van ser uns revolucionaris marcant un abans i un després en el panorama musical.

De la mateixa manera que afirmem que com a músics, els Lennon, McCartney, Harrison, Starr i companyia van ser genials, no es pot dir el mateix pel que fa a la seva faceta d’actors. Un 22 de febrer de 1965, ara fa 85 anys, iniciaven el rodatge de la seva segona pel·lícula, Help!, a les Bahames. Dirigit per Richard Lester, el film va ser considerat com a un autèntic disbarat. No cal dir que, com a cançó, Help!, va ser un autèntic èxit musical.





Font: EfeEme.com