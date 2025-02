Esquí de muntanya: Andorra acaba 33a del relleu mixt de la Copa del Món amb 57 equips participants

Lea Anción competint a Bormio (FAM)

Segona jornada -aquest diumenge- de la Copa del Món d’esquí de muntanya que s’ha celebrat a la població italiana de Bormio. Aquesta ha estat la prova de relleu mixt on l’equip de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), format per Lea Ancion i Oriol Olm, ha finalitzat en 33a posició a la qualificació de 57 equips, cosa que no els ha permès classificar-se ni per a la Final A ni per a la B.

A la prova italiana, test de Milano Cortina 2026 els països grans han posat sobre la taula tot el seu arsenal on equips com Austràlia i Estats Units d’Amèrica han portat 5 equips; Canadà: 4; Regne Unit, Japó i Xina: 3, un fet que comporta que puguin triar qui participa a cada una de les proves i minimitzar la fatiga. No és el fet d’Andorra que, amb una sola opció, els esportistes competeixen a les dues modalitats, amb el que això suposa.

Amb aquesta important diferència, “l’equip andorrà no ha comès cap errada i ha fet una bona prova. Simplement, els altres equips han estat més ràpids que ells. Les circumstàncies de l’equip són les que són, i els recursos dels equips són diferents. Mentre que la majoria dels equips que lluiten per a classificar-se per a Cortina Milano 2026 són professionals, els representants andorrans es dediquen el temps que poden”, assenyalen des de la FAM.

La prova de Bormio ha deixat clar que actualment la parella de la FAM ha de seguir lluitant per a sumar i aconseguir experiència en la Copa del Món. Aquest ha de ser el camí per a aconseguir un equip que vagi adquirint el nivell necessari per a optar a fites més importants. “Amb 20 i 21 anys, respectivament, Lea Ancion i Oriol Olm competeixen contra els grans “monstres” de la disciplina i, tot i així, comencen a fer-se veure, malgrat la seva joventut i els recursos que tenen”, argumenten des de la federació.