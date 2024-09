Espot remarca la importància d’impulsar polítiques socials per a millorar la qualitat de vida de la gent gran

En primer terme, Xavier Espot i Helena Mas (SFGA)

Els usuaris de la residència El Cedre han celebrat el dia de la patrona de Meritxell amb una missa a la Basílica Santuari, un acte festiu que s’ha traslladat al centre sociosanitari i que ha començat amb un parlament del cap de Govern, Xavier Espot. El cap de l’Executiu ha assenyalat l’envelliment poblacional com un dels principals reptes del segle XXI, “un repte que no hem de concebre com un problema sinó com un èxit social perquè vivim més anys i amb més qualitat de vida”.

En aquest sentit, ha defensat la responsabilitat de les administracions públiques d’impulsar polítiques socials per a millorar la qualitat de vida de les persones grans, defensar el seu dret a construir un projecte de vida que doni sentit al seu dia a dia, oferir-los recursos i eines que els ajudin i acompanyin en la seva nova etapa i oferir-los protecció.

El cap de Govern ha explicat als mitjans de comunicació que l’Executiu impulsa accions perquè la gent gran estigui degudament atesa seguint el model d’atenció centrat en les persones, i no aquell en el qual aquestes s’han d’adaptar a les estructures existents. Espot ha assegurat que actualment totes les persones grans que ho requereixen tenen un recurs assignat, ja sigui gaudint d’una plaça a un centre sociosanitari per la via concertada o privada, sent usuari d’un centre de dia o rebent assistència domiciliària.

Acompanyat de la ministra de Salut, Helena Mas, i de la titular d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, Xavier Espot ha reconegut la tasca del personal tant del Cedre com de la resta de centres sociosanitaris del país i ha expressat la satisfacció per celebrar de nou aquesta “jornada de retrobament amb les persones que heu fet gran Andorra perquè totes i tots, les generacions passades, vau lluitar per aquest país, per a fer del Principat una terra d’oportunitats, un país d’acollida”.