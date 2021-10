Esports adjudica les ajudes corresponents a la segona convocatòria del 2021 per a les entitats esportives

El Consell de Ministres ha aprovat a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació definitiva de les ajudes de la segona convocatòria de l’any per a les entitats esportives del país. La línia de subvencions té per objectiu que les entitats esportives puguin donar continuïtat a activitats no previstes o reprogramades al moment de la primera convocatòria d’ajudes, atorgades a l’abril. Una segona convocatòria, que tal com ja va explicar Riva, té especial rellevància deguda, encara, a la situació sanitària, restriccions de mobilitat i reduccions i anul·lacions de competicions a causa de la COVID-19.

Els ajuts complementaris i puntuals de la segona convocatòria representen un total de 339.628,04 euros. Les ajudes han estat atorgades a les següents entitats que han sol·licitat ajuda: Automòbil Club Andorra, Club Voleibol Andorra, el VPC Andorra Rugby XV, el Futbol Club Andorra i les federacions d’Atletisme, de Bàsquet, de Boxa, d’Esquí, de Gimnàstica, de Golf, d’Handbol, de Karate, de Natació, de Patinatge, de Rugby, de Tir, de Triatló i de Wu-Shu i Kung-Fu.