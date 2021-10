La 2a edició de la subhasta benèfica Art i solidaritat recapta 33.260€ per a ‘Regala Futur’ d’UNICEF

El Comitè d’Andorra de l’UNICEF ha informat que la recaptació obtinguda a la segona subhasta benèfica “Art i solidaritat “, celebrada a l’Andorra Park Hotel, ha estat de 33.260 €.

La subhasta ha estat organitzada pel comitè andorrà de l’UNICEF amb la col·laboració tècnica-artística del Museu Carmen Thyssen Andorra. Com a novetat en aquesta segona edició, ha tingut lloc la performance i participació del reconegut artista valencià, Antonio de Felipe.

Sota el lema “Art i solidaritat”, la subhasta ha tingut com a objectiu principal recaptar fons a favor de la campanya anual d’UNICEF “Regala Futur“ i, alhora, promocionar els artistes del país, tant professionals com amateurs, que han participat lliurant les seves obres de forma desinteressada. La direcció de la subhasta va ser portada per Guillermo Cervera, conservador general de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

L’assistència ha estat molt nombrosa, de prop de cent persones.

Tota la recaptació d’aquest esdeveniment es dedicarà a la campanya anual d’UNICEF “Regala Futur”, que posa l’accent en la urgència d’arribar a tots els infants allà on siguin, per millorar el seu futur. La campanya es vehicula a través de la compra de capses subministraments (vacunes, material sanitari, pastilles potabilitzadores, kits material escolar, etc.) que UNICEF envia als països que més ho necessiten, per més remots que siguin. Addicionalment, més enllà d’aquest esdeveniment, es poden seguir fent contribucions a aquesta campanya a través de la web del comitè d’UNICEF Andorra: www.unicef.ad o enviant un SMS al 606 amb la paraula UNICEF.